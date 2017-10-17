Британский бизнес начал всерьез волноваться по поводу Brexit

В Великобритании наблюдение за динамикой «большого развода» завораживает как хорошо поставленная драма. Для обывателя это тема для бесед за чашкой кофе, однако бизнес всерьез нервничает, а нервы и бизнес – плохое сочетание.

Первые несколько месяцев после референдума о выходе из Европейского союза экономика провела в состоянии stiff upper lip (крепости духа и внешнего спокойствия); такова традиционная реакция жителей туманного Альбиона на непростые новости. Но заявление премьер-министра Терезы Мэй о том, что «лучше мы вообще не заключим никаких соглашений, чем вступим в плохое соглашение» с ЕС после Brexit, взволновало бизнес-сообщество. Компании лондонского Сити заявили о желании достичь договоренности со странами ЕС о взаимовыгодном сотрудничестве, выходе на рынки и взаимодействии в области оказания финансовых услуг. Лоббистские группы начали активно составлять проекты договоров о свободной торговле.

В опубликованном на днях исследовании Нотингемского и Стэнфордского университетов, которые в течение последнего года ежемесячно отслеживают мнения руководителей 2500 компаний нефинансового сектора, очевидна тенденция настороженного отношения к потенциальным последствиям Brexit для бизнеса. Количество респондентов, полагающих, что процесс выхода из ЕС не повлияет на положение дел в бизнесе, за год сократилось вдвое. А 25% опрошенных руководителей уверены, что Brexit окажет негативный эффект на экономику страны, – против 8% тех, кто считает наоборот.

У меня как у совладелицы бизнеса в Сити не проходит и дня, чтобы я не думала о жизнеспособности своей фирмы и компаний-клиентов, – сначала через год (за несколько месяцев до выхода из ЕС), а затем через два года (спустя несколько месяцев после него). Большинство в Соединенном Королевстве понимает, что в ближайшие несколько лет Brexit означает для экономики одно – турбулентность. Сейчас это, к сожалению, наиболее признанный «бренд» Brexit, но как бренд он плох при работе с общественностью. Он не наполняет публику энтузиазмом и не помогает понять реальные преимущества независимости.

Отчасти поэтому премьер Мэй открыла кампанию по разработке «торговой марки» процесса Brexit под названием «новое, глубокое и особенное партнерство» с сильным и успешным Евросоюзом. Пока же переговорщики со стороны ЕС не демонстрируют стремления обсуждать, что будет «потом», – на первый план выходит выполнение положений статьи 50(2) Лиссабонского договора о необходимости достичь соглашения о выходе из ЕС. Сюда входят определение положения граждан ЕС, желающих продолжать жить в Великобритании, вопрос статуса решений Европейского суда и сколько денег Британия внесет в казну ЕС в оставшийся период своего членства и во время действия так называемых переходных положений. Статус держателей европейских паспортов стоит весьма остро, в том числе ввиду значимости многих из них для британской экономики. По словам гендиректора Конфедерации британской промышленности Кэролин Фэйрбэйрн, «после 15 месяцев «человеческого покера» неопределенность, которую переживают 4 млн граждан Европы, проживающих в Соединенном Королевстве, стала невыносимой».

В то время как британские политики бьются над вопросами «сколько будет стоить выход» и «какая позиция делает нас более убедительными», представители бизнеса бьют тревогу. На днях председатель совета директоров Royal Bank of Scotland Ховард Дэйвис заявил, что министры должны в «предельно, предельно сжатый срок» достичь соглашения с лидерами ЕС о переходных положениях, вступающих в силу с момента выхода из Союза, если они желают остановить перенос крупными финансовыми компаниями рабочих мест за пределы Великобритании. По его словам, бизнес может себе позволить ждать этого решения лишь до марта 2018 г., а затем начнет реализовывать чрезвычайный план по передислокации. Brexit непременно приведет к потере рабочих мест в Сити и за его пределами, уверен Дэйвис.

О таких планах открыто заявила бóльшая часть международных банков. Среди кандидатов лидируют Париж, Франкфурт, Берлин и Дублин, и обсуждение преимуществ этих городов стало популярным развлечением в Сити. Как следует из августовского анализа S&P Global Market Intelligence, 13 банков выбрали своим новым европейским домом Франкфурт или Берлин. Дублин привлекателен для 12 групп, среди которых не только банки, но и страховые компании, и управляющие активами. Часть бизнеса у Лондона отвоюют также Люксембург, Бельгия и Нидерланды.

При этом из моих разговоров с клиентами следует, что немногие планируют тотальный переезд, в большинстве случаев речь идет о перемещении определенных функций и операций, а также нескольких десятков или пары сотен человек. Однако в случае «жесткого Brexit» такие гиганты, как Deutsche Bank и JPMorgan, не исключают миграции за пределы Великобритании до 4000 сотрудников в каждом случае. Но многие надеются сохранить статус-кво. По словам одного знакомого профессионала в финансовой сфере, именно высококвалифицированные специалисты не готовы покинуть Лондон ради Франции и Германии: инфраструктура в Великобритании несравнимо богаче, и Лондон продолжает нести знамя финансового центра Европы. Однако он рискует потерять его, если ЕС и Великобритания не договорятся о сохранении ею «паспорта» на упрощенное осуществление трансграничных сделок с клиентами из стран Евросоюза.

Средний бизнес также готовится к непростому году. Согласно недавнему опросу UK 200: the Independents, 57% компаний ссылаются на Brexit как на основную причину растущей неуверенности в экономической ситуации.

Все без исключения представители бизнеса говорят о том, что им жизненно необходим переходный период для минимизации расходов и сбоев в работе компаний, а также негативного влияния на клиентов. Переходные меры должны применяться по отношению к существующим операциям, но при этом власти обязаны также разработать превентивные действия, способствующие адаптации компаний к новым реалиям за пределами Европейского союза.

Бизнес Соединенного Королевства вообще, и Сити в частности, высказался, определил задачи и поставил цели. Решение этих задач и достижение целей теперь зависят от действий правительства, но бизнес пристально следит на каждым ходом министров: на кону стоит слишком много, чтобы этого не делать.

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