Экономика / Мировая экономика

Менее крупные рынки и страны могут лучше вознаградить инвесторов

Размер начинает играть против экономических и отраслевых лидеров
Рана Форухар, колумнист по мировому бизнесу Financial Times, аналитик по мировой экономике CNN
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События прошлой недели заставили задуматься о том, не достигли ли мы чего-то такого, что можно назвать «большим пиком», – границы, за которой теряются преимущества, которые дает размер. У новостей последнего времени, будь то пошлины, которые Дональд Трамп хочет наложить на поставки из Китая, скандал с утечкой персональных данных пользователей Facebook, волатильность, вернувшаяся на сильно выросший фондовый рынок, есть одна общая черта: под угрозой оказались одни из самых крупных в своем роде явлений.

Наибольшие риски торговая война несет для крупных стран и регионов, таких как США, Китай и Евросоюз. Введение многочисленных пошлин, по всей вероятности, сильнее всего ударит по компаниям с большой рыночной капитализацией. Акции ведущих международных производителей – Boeing, Caterpillar, 3M – уже сильно упали, а индекс Dow Jones, включающий акции крупных компаний, потерял 6% на новостях о пошлинах Трампа.

В то же время крупнейшие технологические компании США попали под пристальное внимание регуляторов по обе стороны Атлантики. А новые правила в США ставят под вопрос обоснованность крупных компенсационных пакетов топ-менеджеров.

А вот недооцененными и более безопасными сегодня представляются небольшие активы. «У стран Юго-Восточной Азии, Южной Европы и части Латинской Америки много нереализованных возможностей по сравнению с США, ведущими странами Европы и даже Китаем, – говорит Джей Пелоски, руководитель занимающейся инвестиционным консультированием фирмы Pelosky Global Strategies. – У них больше пространства для роста, увеличения прибылей, инвестиций и гораздо больше поле для политического маневра». Пелоски считает, что на смену глобализации идет регионализация, и поддерживает теорию «трехполярного» мира, в котором Америки, Европа и Азия будут идти своими путями. При этом южные области этих мегарегионов ждет особенное процветание.

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