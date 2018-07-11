Что ждет Россию в результате пенсионной реформы

Текст написан в соавторстве с Артемом Заигриным, экономистом Citi в России, Украине и Казахстане

Недавно предложенная реформа пенсионной системы, как и следовало ожидать, вызвала неоднозначную реакцию в российском обществе. Однако текущие социально-экономические и демографические тенденции указывают на то, что изменения необходимы – если не сейчас, то в ближайшем будущем.

Утвержденный правительством вариант, который должны одобрить депутаты Госдумы, предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Реакция россиян на эти предложения по большей части негативна. В то же время основной аргумент противников реформы – низкая продолжительность жизни в России – с годами становится все менее убедительным. К примеру, согласно данным Росстата, вскоре после развала СССР, в 1994 г., средняя ожидаемая продолжительность жизни упала до 63,9 года, однако к 2017 г. выросла до 73 лет. И хотя среди мужчин этот показатель в среднем по-прежнему гораздо ниже, чем среди женщин (77,6 лет), он, тем не менее, увеличился с 57,4 года в 1994 г. до 67,5 года в 2017 г.

С другой стороны, неизбежность повышения пенсионного возраста, видимо, следует принять как данность. А значит, целесообразно рассуждать не о том, будет ли реформа принята, а о том, к каким экономическим последствиям приведет ее внедрение. Мы оценили потенциальный эффект, который она окажет на экономическую активность населения и потребление домохозяйств, а также попытались понять, снизит ли она нагрузку на бюджетную систему. Согласно нашим расчетам, предлагаемые нововведения могут ослабить кадровый голод в экономике, благоприятно сказавшись на трудовых ресурсах, дадут возможность увеличить пенсии для действующих пенсионеров, а при определенных условиях позволят повысить рост потребления.

Один из самых очевидных результатов рассматриваемого пакета изменений – значительное увеличение численности населения трудоспособного возраста. Так, базовый прогноз Росстата, не учитывающий каких-либо изменений, предполагает, что с 83 млн человек в 2017 г. этот показатель снизится до 79 млн в 2034 г. Падение числа трудоспособных граждан выглядит еще более существенным по сравнению с данными 2004 г., когда таковых в стране насчитывалось 90 млн. По нашим оценкам, реформа приведет к тому, что к 2034 г. численность россиян трудоспособного возраста увеличится до 91 млн человек. Это на 12 млн больше по сравнению с исходным прогнозом. Другими словами, предлагаемые изменения позволят России вернуться к уровню 2004 г. по численности населения работоспособного возраста, что в значительной степени повлияет на динамику российской экономики.

Прямым следствием этого будет увеличение рабочей силы, однако эффект окажется не настолько значительным, как в случае с первым показателем. Это связано с тем, что уровень вовлеченности в рабочую силу – готовность, способность и желание работать – с возрастом снижается. Иными словами, не все из этих 12 млн «новых» работников смогут трудоустроиться или остаться на прежней должности – к примеру, из-за проблем со здоровьем, нежелания работать или потому, что они просто не смогут найти подходящее место. Сейчас вовлеченность в рабочую силу резко снижается при достижении гражданином пенсионного возраста. К примеру, доля работающих или ищущих работу мужчин уменьшается вдвое: с 80% в возрастной группе 55–59 лет до 40% в группе 60–64 лет. Для женщин падение тоже ощутимо: с 85% в группе 50–54 лет до 54% в группе 55–59 лет. При этом только 27% женщин в возрасте 60–64 лет трудоустроены или ищут работу.

На наш взгляд, повышение пенсионного возраста неизбежно приведет к росту вовлеченности в рабочую силу представителей старших возрастных категорий – люди будут заинтересованы в трудоустройстве, чтобы получать доход. К примеру, мы предполагаем, что вовлеченность мужчин в возрасте от 60 до 64 лет вырастет до 60%, а доля работающих/ищущих работу женщин в возрастной группе 55-59 лет достигнет 72%, в группе 60–64 лет – 50%. Такие уровни вовлеченности наблюдались некоторое время назад или наблюдаются сейчас в развитых странах, где возраст выхода на пенсию близок к предлагаемому в России. Исходя из этого, мы считаем, что численность рабочей силы, скорее всего, составит 73 млн человек к 2034 г., что на 4 млн больше по сравнению со сценарием, не учитывающим изменения пенсионного возраста.

Кроме того, пенсионная реформа может оказать поддержку потреблению благодаря росту потенциального ВВП. Увеличение численности рабочей силы, скорее всего, приведет к расширению потенциала экономики. Если предположить, что ее долгосрочный рост будет находиться на уровне в 2%, то повышение предложения труда способно увеличить темп роста ВВП до 2,2-2,3% в год. Хотя такой эффект сложно назвать значительным, он все же предполагает небольшой рост потребления. К примеру, мы подсчитали, что общие доходы населения (фонд оплаты труда и общие пенсионные выплаты) будут расти на пару процентных пунктов быстрее. Если же пенсионная реформа не сможет повысить потенциальный выпуск в экономике, есть вероятность, что потребление даже немного снизится: положительный эффект от более высоких пенсий будет нивелирован выпадением потребления лицами трудоспособного возраста, которые не будут работать по состоянию здоровья или из-за отсутствия рабочих мест.

Пенсионная реформа способна значительно снизить нагрузку на бюджетную систему. Увеличение пенсионного возраста, рост численности трудоспособного населения и снижение количества пенсионеров приведут к очевидному высвобождению средств, однако размер экономии зависит от того, как власти будут увеличивать пенсии. Если не учитывать рост коэффициента замещения заработка (по словам вице-премьера Голиковой, правительство рассчитывает поднять его с текущих 33% до 40%), то экономия для бюджета может с 250 млрд руб. в год в 2019 г. дойти до 8 трлн руб. (3% ВВП) в год к 2034 г. Если же власти будут не только индексировать пенсии по инфляции, но и увеличивать их в реальном выражении, приближая уровень замещения к 40%, то масштаб экономии окажется скромнее – 1,2% ВВП в год к 2034 г.

В конечном счете, если реформа будет проведена, к окончанию ее внедрения пенсионер будет получать на 20% больше по сравнению с тем, сколько бы получал при сохранении текущих условий. Высвобождаемые средства, рост числа занятых и отчислений в бюджет действительно позволят правительству увеличить коэффициент замещения заработка с нынешних 33% до 40%. К примеру, по нашим оценкам, без реформы к 2024 г. средний размер пенсии достигнет 21 600 руб., а при внедрении предлагаемых изменений – 23 600 руб. К 2034 г. разница будет еще существеннее: если реформу не проведут, средняя пенсия окажется около 40 000 руб., в противном случае – 48 600 руб.

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