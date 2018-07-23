Экономика / Мировая экономика

Стоит ли ждать нового финансового кризиса в ближайшее время

Очередной август – очередные страхи в год 20-летия кризиса 1998 года и 10-летия – 2008-го
Павел Теплухин, генеральный партнер Matrix Capital
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Каждый год с приближением августа обсуждение «нового грядущего кризиса» активизируется. Недавняя публикация Bank of America о возможном повторении событий 1998 г., а также другие заявления о предстоящем глобальном финансовом кризисе наделали много шума. Может быть, появление подобных прогнозов – сезонное явление? Ведь летом основные корпоративные и экономические темы отходят на второй план, и появляется время поговорить о кризисе.

Конечно, это шутка, но в ней, как всегда, лишь доля шутки. На памяти сегодняшнего поколения с августом связан один из самых глубоких кризисов в истории современности – кризис 1998 г. В этом году ему исполняется 20 лет – печальный юбилей. В этом же году – и десятилетие рецессии 2008 г. Если мировая экономика циклична и кризисы в ней происходят каждые 10 лет, значит ли это, что приближаются новые глобальные потрясения?

Сходства и различия

Давайте разберемся. Из-за чего случился кризис 1998 г.? Триггером послужила волна, пришедшая издалека, из Азии, которая изменила приоритеты глобальных инвесторов, и они ушли с развивающихся рынков. Рефинансировать старые ГКО за счет выпуска новых российскому правительству не удалось, и пирамида краткосрочного долга рухнула. В зыбкое время в нестабильной экономике это вызвало эффект домино и привело к дефолту и девальвации. Вспомните то время: нестабильная, неокрепшая после трансформации 1991 г. экономика, незрелые финансовые институты, плохо работающие рынки, все еще слабое государство, слабые фискальная система и социальная поддержка населения, неуверенный в себе ЦБ с малым инструментарием, большое количество лоббистов обменного курса и процентной ставки. Целый клубок проблем.

Есть ли сегодня хоть что-то из этого набора?

We're sorry, but something went wrong (500)

We're sorry, but something went wrong.

If you are the application owner check the logs for more information.

Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Валерий61
11:10 23.07.2018
В первые не согласен с Теплухиным. От США мы может и независим, все верно, товарно денежный обмен, как это и было В 1998 и 2008 г.г., минимальны. А вот от Евросоюза и Китая, основных потребителей наших энергоресурсов, очень . А те, в свою очередь, также «очень», завязаны на здоровье экономики США.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике