Экономика / Мировая экономика

Как заработать и не потерять на глобальном рынке

Инвестиционная стратегия – 2019 глазами международного финансового консультанта
Исаак Беккер, международный финансовый консультант FCP (Financial Management)
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● Если вы еще не начали инвестировать личные деньги на глобальном фондовом рынке, то лучше пока этого не делать. Подождите, пока пройдет весомая коррекция американского рынка, не менее 15–20%.

● Сейчас весьма полезно вспомнить о том, кто в принципе может себе позволить вложения в акции. Если вы не располагаете деньгами, которые вам не понадобятся в течение хотя бы 3–5 лет, то эти инвестиции вам противопоказаны. И если по каким-либо причинам вы все же оказались на рынке, то лучше потихоньку уходить с него.

 Людям, которые «созрели» и решили в следующем году непременно инвестировать весомую сумму, советую отказаться от своих намерений. Пока лучшим решением для них будет cash. Выбирать следует исключительно между долларом и евро. Годятся любые пропорции, которые лично вам по душе. Не ошибетесь!

 Но если вы копите на пенсию или, скажем, на обучение ребенка, то вас текущая ситуация на рынке вообще не должна беспокоить – с точки зрения программы долгосрочных сбережений на 10–15 лет она практически не повлияет на итоговый результат. Не меняйте свои планы, действуйте согласно намеченному плану.

 Если вы инвестор со стажем, у которого уже есть инвестиционный портфель, то я бы посоветовал сейчас не менее половины активов перевести в деньги и краткосрочные надежные облигации. Если вам за 50, то лучше их долю увеличить до 70–80%. Возможно, стоит 10–15% активов держать в золоте. Дальше все зависит от того, какой уровень риска вы способны «переварить». Если вы отчаянный игрок, для которого потеря денег не проблема и вы нацелены на большой «куш», то стоит начинать подбирать сильно подешевевшие технологические бумаги типа Amazon, Apple, Facebook и др. В случае если вы сбалансированный инвестор, обратите внимание на сектор недвижимости. Например, в этом году очень плохи дела были у строителей. Так, SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал с начала года почти на 23%. Поэтому в следующем году есть хорошие шансы на восстановление.

 Что касается защитных активов, то традиционно одними из лучших являются «баррикады» из акций коммунальных компаний. Они не подвели и в 2018 г. Например, фонд Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с начала года вырос на 7,38%, чему можно только позавидовать на фоне других активов. Однако нужно честно признать, что в настоящее время такие защитные активы очень дорогие и, когда ситуация на рынке нормализуется, они могут резко и существенно подешеветь. Поймать этот момент достаточно сложно, и многие инвесторы в конце концов на подобных вложениях в кризисные времена много теряют.

 И последнее: не ловите рыбу в мутной воде и не поддавайтесь на разного рода «хитрые» и «мудрые» советы. Все это может закончиться плачевно. Вот простой классический пример: когда начался рост процентных ставок в США, все эксперты дружно рекомендовали вложения в акции американских банков, так как рост депозитных ставок должен был привлечь в них большие денежные средства. Но вышло иначе, и в этом году биржевой фонд американского банковского сектора SPDR S&P Bank ETF (KBE) показал убыток в 13,2%.

 Осторожность и здравый смысл – лучшие помощники для инвестора в 2019 г.

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