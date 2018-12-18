Как заработать и не потерять на глобальном рынке

● Если вы еще не начали инвестировать личные деньги на глобальном фондовом рынке, то лучше пока этого не делать. Подождите, пока пройдет весомая коррекция американского рынка, не менее 15–20%.

● Сейчас весьма полезно вспомнить о том, кто в принципе может себе позволить вложения в акции. Если вы не располагаете деньгами, которые вам не понадобятся в течение хотя бы 3–5 лет, то эти инвестиции вам противопоказаны. И если по каким-либо причинам вы все же оказались на рынке, то лучше потихоньку уходить с него.

● Людям, которые «созрели» и решили в следующем году непременно инвестировать весомую сумму, советую отказаться от своих намерений. Пока лучшим решением для них будет cash. Выбирать следует исключительно между долларом и евро. Годятся любые пропорции, которые лично вам по душе. Не ошибетесь!

● Но если вы копите на пенсию или, скажем, на обучение ребенка, то вас текущая ситуация на рынке вообще не должна беспокоить – с точки зрения программы долгосрочных сбережений на 10–15 лет она практически не повлияет на итоговый результат. Не меняйте свои планы, действуйте согласно намеченному плану.

● Если вы инвестор со стажем, у которого уже есть инвестиционный портфель, то я бы посоветовал сейчас не менее половины активов перевести в деньги и краткосрочные надежные облигации. Если вам за 50, то лучше их долю увеличить до 70–80%. Возможно, стоит 10–15% активов держать в золоте. Дальше все зависит от того, какой уровень риска вы способны «переварить». Если вы отчаянный игрок, для которого потеря денег не проблема и вы нацелены на большой «куш», то стоит начинать подбирать сильно подешевевшие технологические бумаги типа Amazon, Apple, Facebook и др. В случае если вы сбалансированный инвестор, обратите внимание на сектор недвижимости. Например, в этом году очень плохи дела были у строителей. Так, SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал с начала года почти на 23%. Поэтому в следующем году есть хорошие шансы на восстановление.

● Что касается защитных активов, то традиционно одними из лучших являются «баррикады» из акций коммунальных компаний. Они не подвели и в 2018 г. Например, фонд Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с начала года вырос на 7,38%, чему можно только позавидовать на фоне других активов. Однако нужно честно признать, что в настоящее время такие защитные активы очень дорогие и, когда ситуация на рынке нормализуется, они могут резко и существенно подешеветь. Поймать этот момент достаточно сложно, и многие инвесторы в конце концов на подобных вложениях в кризисные времена много теряют.

● И последнее: не ловите рыбу в мутной воде и не поддавайтесь на разного рода «хитрые» и «мудрые» советы. Все это может закончиться плачевно. Вот простой классический пример: когда начался рост процентных ставок в США, все эксперты дружно рекомендовали вложения в акции американских банков, так как рост депозитных ставок должен был привлечь в них большие денежные средства. Но вышло иначе, и в этом году биржевой фонд американского банковского сектора SPDR S&P Bank ETF (KBE) показал убыток в 13,2%.

● Осторожность и здравый смысл – лучшие помощники для инвестора в 2019 г.