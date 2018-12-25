Три источника волатильности

Если экономика страны и ее финансовые рынки сбалансированы, то волатильность будет временной

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Для развивающихся рынков 2018 год оказался гораздо сложнее предыдущего. Волатильность была очень высокой, и я бы выделила три ее источника.

Первый – это нормализация денежно-кредитной политики ведущих центробанков. Пока последствия для развивающихся рынков не столь велики, как в 2013 г., когда Бен Бернанке, тогда председатель ФРС, объявил, что федрезерв начнет сокращать покупки активов. Но есть опасения, что эффект от повышения ставок будет нарастать.