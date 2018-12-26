Стимулы от Центробанка

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Летом ЦБ выпустил консультативный доклад о регулировании, стимулирующем финансирование приоритетных секторов экономики. Значительную часть этих мер мы уже применяем.

Чтобы помочь небольшим банкам найти свою нишу на рынке, мы внедряем пропорциональное регулирование. Уже несколько десятков банков решили поменять лицензию с универсальной на базовую (не позволяет проводить некоторые операции в обмен на упрощенное регулирование). Целевым их сегментом признаются малый и средний бизнес, а также население. Чтобы стимулировать их активнее кредитовать таких заемщиков, мы упростили регулирование – например, ввели дифференцированный подход к расчету норматива Н6 – максимального риска на одного или связанных между собой заемщиков.

Для того чтобы банки вне зависимости от лицензии активнее кредитовали малое и среднее предпринимательство, мы увеличили с 5 млн до 10 млн руб. максимальный размер ссуды, которую можно включать в портфель однородных ссуд. Кроме того, расширен круг источников информации, которые банк может использовать для оценки заемщика помимо финансовой отчетности.