Как поддержать реальные доходы, не меняя бюджетное правило

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В ушедшем 2018 г. одним из вызовов экономической политики стало негативное воздействие на курс рубля бюджетного правила, по которому при цене Urals свыше $40 за баррель Минфин должен направлять доходы от нефтяного экспорта на закупку валюты для ее последующего размещения в фонде национального благосостояния (ФНБ). Из-за давления на рубль ЦБ в августе временно приостановил закупку валюты, а в декабре, объявив о возвращении к ней, был вынужден повысить ключевую ставку, чтобы заранее успокоить валютный рынок. Среди экспертов развернулась дискуссия о том, стоит ли повысить цену отсечения до $45 за баррель и должен ли ЦБ изменить периодичность закупок валюты, чтобы снять напряжение на рынке.

К сожалению, в этой дискуссии на втором плане осталась конечная цель бюджетного правила, призванного обеспечивать устойчивость государственных расходов и тем самым содействовать росту благосостояния. Такой взгляд на бюджетное правило важен в контексте спада реальных доходов, который в случае публикации негативной статистики по декабрю продлится пятый год подряд. Поэтому в наступившем 2019 г. правительству, возможно, стоит выработать новые фискальные принципы, которые помогут поддержать не только бюджетную стабильность, но и уровень жизни граждан.

Запрет на повышение налогов