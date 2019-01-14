Экономика / Макроэкономика и бюджет

Как поддержать реальные доходы, не меняя бюджетное правило

Прямые выплаты гражданам эффективнее госрасходов на инфраструктуру
Дмитрий Кипа, директор инвестиционно-банковского департамента QBF
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В ушедшем 2018 г. одним из вызовов экономической политики стало негативное воздействие на курс рубля бюджетного правила, по которому при цене Urals свыше $40 за баррель Минфин должен направлять доходы от нефтяного экспорта на закупку валюты для ее последующего размещения в фонде национального благосостояния (ФНБ). Из-за давления на рубль ЦБ в августе временно приостановил закупку валюты, а в декабре, объявив о возвращении к ней, был вынужден повысить ключевую ставку, чтобы заранее успокоить валютный рынок. Среди экспертов развернулась дискуссия о том, стоит ли повысить цену отсечения до $45 за баррель и должен ли ЦБ изменить периодичность закупок валюты, чтобы снять напряжение на рынке.

К сожалению, в этой дискуссии на втором плане осталась конечная цель бюджетного правила, призванного обеспечивать устойчивость государственных расходов и тем самым содействовать росту благосостояния. Такой взгляд на бюджетное правило важен в контексте спада реальных доходов, который в случае публикации негативной статистики по декабрю продлится пятый год подряд. Поэтому в наступившем 2019 г. правительству, возможно, стоит выработать новые фискальные принципы, которые помогут поддержать не только бюджетную стабильность, но и уровень жизни граждан.

Запрет на повышение налогов

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
bogdanov7080
15:24 14.01.2019
Эзопов язык. Читать невозможно. Автор настолько политкорректен, что правду в тексте спрятал надежно.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике