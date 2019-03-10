Корпорации научились обходиться без консультантов

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За последние 20 лет роль юристов в российских компаниях существенно изменилась: отношение к ним развернулось на 180 градусов. В 1990-е гг. юрист играл роль секретаря, считался пережитком прошлого, лишним звеном, которое должно лишь оформить то, о чем уже договорились в компании. Настоящий бизнес делался без юристов. В 2000-е юрист дорос до роли контролера, с которым руководство бизнеса уже согласовывает свои решения, ему позволяется сказать, что можно или нельзя делать, и объяснить почему. В 2010-е юрист эволюционировал до роли партнера, советника, который не просто дает заключение, но предлагает и решение проблемы. Юристы в абсолютном большинстве случаев подчинены непосредственно гендиректору и все чаще (примерно в трети компаний) включаются в состав органов управления и комитетов при них. Это неудивительно: около 80% российских компаний считают, что усложнение нормативно-правового регулирования будет наибольшим риском для эффективности бизнеса. Да и сами юристы занимают все более проактивную позицию, понимая, что должны хорошо разбираться в бизнесе и увеличивать его ­ценность.

Всё в дом!