Как поддержать бюджет без ущерба для экономического роста

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Недавнее подтверждение Росстатом предварительных данных о резком замедлении роста экономики – с 2,7% в годовом выражении в IV квартале 2018 г. до 0,5% в I квартале 2019 г. – в очередной раз напомнило об издержках повышения налогов, которое в этом году вовсе не ограничилось ростом НДС. Вместе с ним поднялись акцизы на бензин и дизель (до 12 314 и 8541 руб. за тонну соответственно), и сейчас их ставки в полтора раза превышают уровень, до которого они год назад были экстренно снижены для стабилизации топливных цен. В этом же ряду стоит и повышение импортных пошлин на товары для промышленной сборки: согласно прогнозу правительства, до конца года оно принесет в бюджет 17,6 млрд руб. Ну, и как вишенка на торте, – внедрение налога на профессиональный доход, который пока действует лишь в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, но со временем охватит самозанятых и в других регионах России.

В усилении фискального бремени нет чего-либо экстраординарного для экономической политики последних лет. В прошлом году в четырех регионах (в Крыму, Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях) был внедрен курортный сбор, а на федеральном уровне перестали действовать льготы для сельхозпроизводителей с годовой выручкой до 100 млн руб., которые ранее при работе по единому сельхозналогу были освобождены от НДС, но теперь вынуждены его уплачивать. В 2015 г. были введены торговый сбор и плата с грузовиков с максимальной разрешенной грузоподъемностью свыше 12 000 т (система «Платон»), а налог на имущество вместо инвентаризации стал рассчитываться по кадастровой стоимости, что неизбежностью привело к увеличению его региональных ставок. Наконец, в 2011 г. совокупная ставка страховых взносов была повышена с 26 до 34%, и, несмотря на ее дальнейшее понижение до 30%, к исходному уровню она так и не вернулась.

Фискальные уроки 1990-х гг.

С увеличения страховых взносов собственно и началась нынешняя волна повышения налогов, которая по своему характеру во многом напоминает фискальную политику 1990-х гг.