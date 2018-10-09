Как разрешить спор о корректировке бюджетного правила
Правительственная дискуссия о том, куда стоит вкладывать средства фонда национального благосостояния (ФНБ) после того, как его ликвидная часть превысит 7% ВВП, в последнее время вылилась в новый спор, предметом которого стало бюджетное правило. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре предложила повысить цену отсечения – порог цен на нефть, по достижении которого нефтегазовые доходы бюджета должны направляться в ФНБ. По ее мнению, такой шаг был бы равносилен корректировке принципов финансирования ФНБ, но сделал бы ее прозрачной. Эта идея вызвала возражения со стороны замминистра финансов Владимира Колычева: по его словам, это бы не только подорвало доверие к экономической политике, но и не принесло бы дополнительных доходов в бюджет, которые Минфин рассчитывает получить за счет отдачи от вложений в инвестиционные проекты.
Отклонение как норма
Вероятно, инициатива ЦБ продиктована стремлением внести предсказуемость в расходование ФНБ, тем более что спрогнозировать затраты на инвестпроекты сложнее, чем просчитать доходы, которые недополучит фонд при повышении цены отсечения. Это облегчит ЦБ расчет инфляции и процентных ставок, но обернется издержками для долгового рынка, поскольку заимствования станут дороже из-за негативной реакции рейтинговых агентств, которые наверняка с настороженностью воспримут изменение бюджетного правила. Подтверждение тому – сентябрьский пресс-релиз АКРА по случаю присвоения России долгосрочного кредитного рейтинга А-, где агентство отнесло смягчение бюджетного правила к числу факторов, способных вызвать его понижение. В этой связи повышение цены отсечения вряд ли станет хорошим выходом из дилеммы, которую активно обсуждают Минфин, Минэкономразвития и ЦБ.
Впрочем, с точки зрения международного опыта корректировка бюджетных правил не стала бы чем-то экстраординарным. За рубежом к их изменению нередко подталкивает необходимость стимулировать экономический рост за счет смягчения фискальной политики.