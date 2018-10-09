Как разрешить спор о корректировке бюджетного правила

Правительственная дискуссия о том, куда стоит вкладывать средства фонда национального благосостояния (ФНБ) после того, как его ликвидная часть превысит 7% ВВП, в последнее время вылилась в новый спор, предметом которого стало бюджетное правило. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре предложила повысить цену отсечения – порог цен на нефть, по достижении которого нефтегазовые доходы бюджета должны направляться в ФНБ. По ее мнению, такой шаг был бы равносилен корректировке принципов финансирования ФНБ, но сделал бы ее прозрачной. Эта идея вызвала возражения со стороны замминистра финансов Владимира Колычева: по его словам, это бы не только подорвало доверие к экономической политике, но и не принесло бы дополнительных доходов в бюджет, которые Минфин рассчитывает получить за счет отдачи от вложений в инвестиционные проекты.