Стоит ли компаниям развивать бизнес в сложных экономических условиях
За последние пять лет на фоне санкций, жесткой монетарной и фискальной политики российские компании оказались перед непростым выбором. Рыночная обстановка как будто требует отказаться от развития – но это было бы серьезной ошибкой. Рынок оценит компании, способные заглянуть в послезавтра и выстроить стратегию долгосрочного роста.
Вызовы стабильности
Геополитические обстоятельства, ситуация на внешних рынках и ряд внутренних соображений подвигли наши власти к политике монетарного и фискального ужесточения. Ее главными элементами стали глубокая девальвация рубля, ужесточение налогового администрирования, высокая реальная процентная ставка, урезание ликвидности денежного рынка, поддержание профицита бюджета, накопление золотовалютных резервов и суверенных фондов.
Что в этой ситуации делать компаниям? Как им создать стоимость для своих акционеров и сохранить бизнес на будущее? Ответы на эти вопросы зависят от того, в каком именно сегменте экономики работает ваша компания.
Тучные годы
Поставьте себя на место крупного российского экспортера. Ужесточение налогового администрирования для вас не проблема, вы и так давно находитесь под пристальным вниманием налоговых властей. Ослабление рубля было вам на руку: почти все статьи расходов становятся дешевле в долларовом выражении, а выручка в рублях растет. Вас не волнует доступ к рублевому финансированию, потому что вы можете занимать в валюте. Ваша маржинальность по EBITDA близка к рекордному уровню, и бизнес приносит стабильный денежный поток.
Как же использует наш экспортер это богатство?