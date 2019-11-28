Стоит ли компаниям развивать бизнес в сложных экономических условиях

Поставьте себя на место крупного российского экспортера. Ужесточение налогового администрирования для вас не проблема, вы и так давно находитесь под пристальным вниманием налоговых властей. Ослабление рубля было вам на руку: почти все статьи расходов становятся дешевле в долларовом выражении, а выручка в рублях растет. Вас не волнует доступ к рублевому финансированию, потому что вы можете занимать в валюте. Ваша маржинальность по EBITDA близка к рекордному уровню, и бизнес приносит стабильный денежный поток.