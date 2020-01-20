Центробанки могут включиться в борьбу с изменением климата

Выражение «чрезвычайная климатическая ситуация» (climate emergency), требующая срочного сдерживания климатических изменений, стало словом 2019 г. по версии Оксфордского словаря. Глобальное потепление несет в себе риски и для финансовой системы, что может потребовать монетарных мер для их предотвращения. Кристин Лагард, бывший директор-распорядитель МВФ и новый президент ЕЦБ, предложила изменить критерии покупки бумаг в рамках программы количественного смягчения в пользу «зеленых». По своему эффекту это предложение можно сравнить с выступлением Греты Тунберг в ООН с поправкой на традиционную консервативность, присущую центральным банкам.