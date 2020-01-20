Центробанки могут включиться в борьбу с изменением климата
Выражение «чрезвычайная климатическая ситуация» (climate emergency), требующая срочного сдерживания климатических изменений, стало словом 2019 г. по версии Оксфордского словаря. Глобальное потепление несет в себе риски и для финансовой системы, что может потребовать монетарных мер для их предотвращения. Кристин Лагард, бывший директор-распорядитель МВФ и новый президент ЕЦБ, предложила изменить критерии покупки бумаг в рамках программы количественного смягчения в пользу «зеленых». По своему эффекту это предложение можно сравнить с выступлением Греты Тунберг в ООН с поправкой на традиционную консервативность, присущую центральным банкам.
Лагард не первая из руководителей ведущих центробанков, обративших внимание монетарных властей на угрозу климатических изменений. Руководитель Банка Англии Марк Карни в 2015 г. назвал глобальное потепление серьезным рисков для финансовой стабильности. Под его руководством Банк Англии стал первым регулятором, решившим проверить устойчивость финансовой системы страны в разных климатических сценариях.
Более того, недавно мы увидели первое банкротство компании из индекса S&P 500, спровоцированное климатическими изменениями. Энергетический холдинг Pacific Gas & Electric Company (PG&E) в январе 2019 г. объявил о банкротстве в ответ на многомиллиардные иски об ответственности за пожары в Калифорнии в 2017–2018 гг.
Дефолт PG&E наглядно демонстрирует, что риск глобального потепления перестает быть проблемой будущего и приводит к конкретным убыткам уже сейчас. По подсчетам Всемирного банка, каждый год мировое потребление недосчитывается более $500 млрд из-за природных катаклизмов. Деньги тают, как ледники в Арктике.