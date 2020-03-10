В феврале Росстат опубликовал первую оценку экономического роста в 2019 г. Прирост ВВП достиг 1,3% – уровня, который прогнозировало Минэкономразвития (МЭР) при верстке федерального бюджета на прошлый год. При проектировке бюджета на 2020 г. МЭР заложило рост в 1,7%, однако по итогам года он наверняка притормозит еще сильнее (в сравнении с ростом на 2,5% в 2018 г.). Свидетельство тому – динамика сразу нескольких индикаторов, которые сейчас замедляются точно так же, как и в преддверии рецессий 2009 и 2015 гг., когда ВВП снизился на 7,8% и 2,3% соответственно.