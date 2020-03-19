Федеральная резервная система США в марте дважды опустила процентные ставки до 0–0,25%. Доходность 10-летних казначейских облигаций впервые в истории опускалась ниже 1%. Низкие по историческим меркам ставки могут приводить к дисбалансам в экономике и способствовать усилению долговой нагрузки. Текущий глобальный кредитный цикл, начавшийся в 2010 г. после мирового финансового кризиса, стал самым быстрым по темпам роста. В то же время рекордный рост долга не привел к сопоставимому экономическому росту, потому что одних монетарных стимулов может быть недостаточно для качественного подъема ВВП в развитых странах.