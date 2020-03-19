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Почему рекордный рост долга не привел к сопоставимому экономическому росту

Заканчивается четвертый глобальный кредитный цикл
Ален Сабитов , аналитик ИК «Фридом финанс»

Федеральная резервная система США в марте дважды опустила процентные ставки до 0–0,25%. Доходность 10-летних казначейских облигаций впервые в истории опускалась ниже 1%. Низкие по историческим меркам ставки могут приводить к дисбалансам в экономике и способствовать усилению долговой нагрузки. Текущий глобальный кредитный цикл, начавшийся в 2010 г. после мирового финансового кризиса, стал самым быстрым по темпам роста. В то же время рекордный рост долга не привел к сопоставимому экономическому росту, потому что одних монетарных стимулов может быть недостаточно для качественного подъема ВВП в развитых странах.

Рост долга

Бизнес-циклы, как правило, протекают синхронно с кредитными. Текущий экономический цикл в США стал самым продолжительным за всю историю наблюдений еще в 2019 г., продлившись более 10 лет. Мировая экономика с 2009 г. растет вместе с американской и формирует четвертую крупную волну роста долговой нагрузки, посчитали экономисты Всемирного банка.

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