С 1 апреля в России начал действовать ряд антикризисных мер, одна из которых – снижение ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15% с доходов, превышающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В 2020 г. МРОТ составляет 12 130 руб. Когда президент Владимир Путин анонсировал 25 марта такое изменение, он отметил, что эти меры вводятся «вдолгую, на перспективу» как долгосрочный стимул для повышения зарплат.