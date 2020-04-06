Как антикризисное снижение страховых взносов повлияет на пенсионную систему
С 1 апреля в России начал действовать ряд антикризисных мер, одна из которых – снижение ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15% с доходов, превышающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В 2020 г. МРОТ составляет 12 130 руб. Когда президент Владимир Путин анонсировал 25 марта такое изменение, он отметил, что эти меры вводятся «вдолгую, на перспективу» как долгосрочный стимул для повышения зарплат.
Тариф взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) для малых и средних предприятий теперь составляет 10% вместо 22%, как было раньше. Тариф на обязательное медицинское страхование – 5% вместо 5,1%, а на социальное страхование и вовсе обнулился (ранее 2,9%).
Что это значит для пенсионной системы и какие меры могут быть приняты для ее балансировки?