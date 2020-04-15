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Как скорректировать пакет антикризисных фискальных мер

Нужно отменить налоги на малый бизнес, остановить работу комиссий, следящих за уплатой страховых взносов
Дмитрий Кипа , директор инвестиционно-банковского департамента QBF

Кризис, развернувшийся в российской экономике на фоне режима самоизоляции, поставил регуляторов перед непростой дилеммой. Двойной шок спроса и предложения, произошедший из-за вынужденного простоя предпринимателей, которым сегодня зачастую нечем расплачиваться с работниками, требует масштабной финансовой помощи. Сопоставимой, к примеру, с пакетом мер в США на $2,2 трлн, которые обойдутся в 11% ВВП. Учитывая, что в прошлом году российский ВВП, по данным Росстата, достиг 110 трлн руб. (в текущих ценах), это означает помощь в размере 12,1 трлн руб., что почти эквивалентно ненефтегазовым доходам федерального бюджета за 2019 г. (12,3 трлн руб., согласно предварительной оценке Минфина).

Если бы не санкции, правительство с легкостью привлекло бы такую сумму на финансовых рынках, учитывая невысокий госдолг (16,5% ВВП в 2019 г., по оценке МВФ), низкую инфляцию (2,3% в феврале при цели ЦБ в 4%), а также устойчивость федерального бюджета, в котором по итогам прошлого года неизрасходованными остались рекордные 1,1 трлн руб., согласно аудиту Счетной палаты. Однако санкции серьезно ударили по позициям России как суверенного заемщика, из-за чего правительство может рассчитывать лишь на фонд национального благосостояния, который с января 2019 г. по март 2020 г. вырос более чем вдвое (с $58,1 млрд до $123,1 млрд), но все равно уступает упомянутым 11% ВВП (7,3% ВВП, по данным Минфина).

С осознанием того, что с завершением глобальной пандемии вряд ли будут исчерпаны риски для российской экономики, вероятно, и связано нежелание правительства распечатывать кубышку, равно как и относительная скромность пакета помощи, который, по подсчетам МВФ, к 9 апреля составил 1,4% ВВП. В этой ситуации особенно востребованы меры, которые недорого обойдутся бюджету и при этом облегчат бремя для предпринимателей, переживающих даже более тяжелый кризис, чем в дефолтном 1998 г.

Отмена налогов на совокупный доход

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных