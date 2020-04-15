Если бы не санкции, правительство с легкостью привлекло бы такую сумму на финансовых рынках, учитывая невысокий госдолг (16,5% ВВП в 2019 г., по оценке МВФ), низкую инфляцию (2,3% в феврале при цели ЦБ в 4%), а также устойчивость федерального бюджета, в котором по итогам прошлого года неизрасходованными остались рекордные 1,1 трлн руб., согласно аудиту Счетной палаты. Однако санкции серьезно ударили по позициям России как суверенного заемщика, из-за чего правительство может рассчитывать лишь на фонд национального благосостояния, который с января 2019 г. по март 2020 г. вырос более чем вдвое (с $58,1 млрд до $123,1 млрд), но все равно уступает упомянутым 11% ВВП (7,3% ВВП, по данным Минфина).