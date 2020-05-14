Кейнс предложил новую теорию: деньги имеют значение. Долгосрочно они нейтральны, а рост экономики определяется количеством рабочей силы, капитала и производительности, соглашался Кейнс с классиками, но краткосрочно главным драйвером бизнес-цикла он считал спрос, падение которого ввергает экономику в рецессию. «Долгосрочная перспектива – плохой советчик в текущих делах. В долгосрочной перспективе все мы мертвы», – писал он про способность экономики самой справляться с проблемами. Подстроиться под падение спроса и избежать кризиса экономике мешает­ жесткость цен и зарплат – одна из ключевых идей кейнсианства. Сотрудники отказываются от снижения зарплат (или фирмы не могут этого сделать), компании – от пересмотра цен (не всегда могут быстро изменить контракты, из-за несовершенной конкуренции, издержек, связанных с корректировкой цен, просто выжидают и т. д.). В результате запускается спираль кризиса: домохозяйства из-за неопределенности начинают экономить, компании не могут продать продукцию по прежним ценам и снижают выпуск, увольняют сотрудников, из-за этого спрос, выпуск и занятость падают еще сильнее и т. д.