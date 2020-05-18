Бэджет родился в Англии в 1826 г., а умер от осложнений пневмонии в 1877 г.; один этот факт уже роднит его с нашим временем. Современникам он был известен в первую очередь как главный редактор легендарного журнала The Economist, основанного в 1843 г. его другом, тестем и банкиром Джеймсом Уилсоном. Доходчиво и с чувством юмора Бэджет писал об экономике, Британской монархии, религии, философии, государственном управлении, эволюции и банковской системе. Он мог на пальцах объяснить сложные понятия и нередко удивлял читателей, привлекая их внимание к проблемам и процессам, на которые поверхностное общественное мнение часто не обращало внимания. Через много лет Маргарет Тэтчер назвала Бэджета одним из лучших финансовых обозревателей в истории.