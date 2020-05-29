Фридман показал, что в этой идеальной конструкции есть два изъяна. Во-первых, определенная безработица в рыночной экономике присутствует всегда. Фридман назвал это естественным уровнем безработицы, так как он отражает нормальное функционирование экономики. Люди постоянно меняют работу, одни компании сворачивают бизнес, другие открываются. Всегда есть те, кто потерял работу, но пока не нашел новую. И в долгосрочной перспективе, когда деньги нейтральны, безработица будет находиться на этом, естественном, а не близком к нулю уровне. Во-вторых, у людей есть ожидания относительно будущего, в том числе будущей инфляции, и свои решения они принимают с учетом таких ожиданий. Фридман и, независимо от него, Эдмунд Фелпс дополнили кривую Филлипса, добавив в нее инфляционные ожидания. В своем президентском послании к Американской экономической ассоциации в 1967 г. Фридман предупреждал: «Всегда есть временная возможность выбора между инфляцией и безработицей, но нет постоянной возможности. Временная возможность возникает не из-за инфляции как таковой, а от неожиданной инфляции, что обычно означает ускорение инфляции». Сегодня все центральные банки озабочены измерением инфляционных ожиданий, учитывают их в своих решениях, пытаются управлять ими.