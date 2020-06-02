В фискальной же политике у правительства всегда есть искушение увеличить государственные траты в преддверии выборов и пообещать золотые горы бизнесу, чтобы попытаться купить себе голоса избирателей. Но есть проблема: избиратели вполне рационально ожидают, что политики будут прибегать к таким манипуляциям, и теряют доверие к действиям правительств в предвыборный период, что пагубно сказывается на эффективности фискальной политики. Кроме того, подобные политические циклы приводят к неоправданно высокому уровню государственного долга, который используется для финансирования политических кампаний. Именно поэтому Алесина был сторонником введения четких и ясных бюджетных правил, которые бы ограничивали политикам возможность манипулировать государственными расходами в угоду амбициям. Опасность безответственной бюджетной политики, связанной с увеличением долга, делала Алесину последовательным сторонником фискальной жесткости, основанной на сокращении государственных расходов, а не на увеличении государственного долга даже во время экономических кризисов. После великой рецессии 2008–2009 гг. такой подход был не столь популярен среди его коллег-экономистов, но Алесина упорно отстаивал его и посвятил ему последнюю книгу, написанную совместно с Карло Фаверо и Франческо Джавацци.