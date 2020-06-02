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Национализация рынка облигаций служит надежной защитой от кризиса госдолга

Центробанки развитых стран надолго стали маркет-мейкерами на рынке госбондов
Кристофер Дембик , начальник отдела макроэкономического анализа Saxo Bank

Среди экономистов, особенно во Франции, где я сейчас проживаю, идет жаркий спор о приемлемых уровнях долговой нагрузки в связи с сильным увеличением государственных трат на преодоление коронавирусного кризиса. Некоторые экономисты, в основном правого крыла, уже призывают к сокращению таких расходов, а другие, преимущественно левые, поддерживают идею списания долгов. Я полагаю, что оба варианта ошибочны. 

В кризисный период вполне нормально, чтобы государство использовало налогово-бюджетные меры для борьбы с коронавирусом, защиты человеческих жизней и спасения бизнеса. Как и во время предыдущего кризиса, по экономическим и социальным причинам нет иного выбора, кроме социализации долгов. Главная цель здесь – предотвратить в краткосрочной перспективе такой рост задолженности в частном секторе, который затруднил бы восстановление экономики. И не важно, потребуется ли для этого увеличить госдолг на 30% или даже на 50%. 

Государственное вмешательство сейчас оправдывают две основные причины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных