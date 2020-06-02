В кризисный период вполне нормально, чтобы государство использовало налогово-бюджетные меры для борьбы с коронавирусом, защиты человеческих жизней и спасения бизнеса. Как и во время предыдущего кризиса, по экономическим и социальным причинам нет иного выбора, кроме социализации долгов. Главная цель здесь – предотвратить в краткосрочной перспективе такой рост задолженности в частном секторе, который затруднил бы восстановление экономики. И не важно, потребуется ли для этого увеличить госдолг на 30% или даже на 50%.