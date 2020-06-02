Национализация рынка облигаций служит надежной защитой от кризиса госдолгаЦентробанки развитых стран надолго стали маркет-мейкерами на рынке госбондов
Среди экономистов, особенно во Франции, где я сейчас проживаю, идет жаркий спор о приемлемых уровнях долговой нагрузки в связи с сильным увеличением государственных трат на преодоление коронавирусного кризиса. Некоторые экономисты, в основном правого крыла, уже призывают к сокращению таких расходов, а другие, преимущественно левые, поддерживают идею списания долгов. Я полагаю, что оба варианта ошибочны.
В кризисный период вполне нормально, чтобы государство использовало налогово-бюджетные меры для борьбы с коронавирусом, защиты человеческих жизней и спасения бизнеса. Как и во время предыдущего кризиса, по экономическим и социальным причинам нет иного выбора, кроме социализации долгов. Главная цель здесь – предотвратить в краткосрочной перспективе такой рост задолженности в частном секторе, который затруднил бы восстановление экономики. И не важно, потребуется ли для этого увеличить госдолг на 30% или даже на 50%.
Государственное вмешательство сейчас оправдывают две основные причины.