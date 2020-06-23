Но самым большим достижением, возможно, стало как раз осознание того, какой именно показатель нужно рассчитать. В этом, вероятно, и заключается конечная цель науки о данных – найти в них то, что всем хочется узнать, даже когда люди сами не могут четко сформулировать, какой информации им не хватает. В этом смысле изобретение ВВП можно считать эталоном анализа данных, ведь оно прочно и быстро вошло в нашу повседневную жизнь и до сих пор активно используется при принятии огромного числа решений. Поэтому для успешного анализа данных чрезвычайно важны не только технические навыки по работе с данными, но и глубокое понимание тех вопросов, на которые эти данные помогают отвечать. И хотя коронакризис уже привел к улучшению качества данных, нам, вероятно, все еще предстоит работа по их осмыслению.