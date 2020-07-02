На большом количестве примеров Бхагвати иллюстрирует следующую мысль. Глобализация не создает проблем в экономике, она лишь высвечивает и выносит на поверхность существующие несовершенства, а не является их причиной. Важный вывод, который можно извлечь из книги применительно к российской ситуации, состоит в том, что правительство должно быть достаточно компетентным, чтобы обойти те внутренние экономические ловушки, которые потенциально усиливаются глобализацией. Однако, как указывает профессор Бхагвати, мы не вправе ожидать от правительства, которое не смогло или не захотело распознать симптомы проблем в условиях закрытой экономики, внезапного умения их решать в условиях глобальной экономики. Поэтому важную роль должны играть институты гражданского общества, в первую очередь это независимые средства массовой информации и неправительственные организации. Именно они должны быть среди тех, кто первыми укажет на существующие проблемы, а уже задача государства – адекватно на них реагировать.