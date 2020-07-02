Какие ошибки совершили российские власти в борьбе с коронакризисомРаботы Джагдиша Бхагвати учат лечить экономику, не навредив ей
Если человек заболел, то лечить его нужно правильно, прописывая лекарства, которые помогут победить болезнь и не навредят здоровью. В экономике действует тот же принцип – борьба с кризисными явлениями или поддержка отдельных отраслей не должны вредить экономике в целом.
Поэтому, прежде чем решать экономические проблемы, государству нужно определить их источник. Эта на первый взгляд очевидная мысль лежит в основе метода, предложенного профессором Колумбийского университета Джагдишем Бхагвати – ведущим специалистом в области экономической политики и глобализации. Он внес не только значительный теоретический (им написаны сотни статей и десятки книг), но и практический вклад в развитие торговой и промышленной политики. В разные годы Бхагвати занимал должности советника по экономической политике генерального директора ГАТТ (предшественник ВТО) и специального советника ООН по глобализации.
Бхагвати разработал концепцию провалов рынка и анализа методов экономической политики, способных решить проблемы с минимальными издержками для экономики. В распоряжении государства большой арсенал инструментов торговой политики – регулирование, тарифы, субсидии и т. д. Бхагвати и его соавторы показывают, что инструмент, который напрямую воздействует на причину проблемы, является оптимальным. И объяснение этому очень понятное: вмешательство государства в экономику, как правило, не идет ей на пользу. Соответственно, чем более прямым является воздействие на источник проблемы, тем меньше дополнительные потери.
Не то лекарство
В качестве иллюстрации концепции можно использовать пример российских контрсанкций. Поддержка отечественных производителей с помощью эмбарго на импорт продуктов сельского хозяйства из Европы привела к подорожанию этих товаров на российском рынке. Отечественные производители выиграли, потребители и компании, занимавшиеся переработкой этих товаров, понесли потери. Альтернативой могла бы стать политика поддержки отечественных производителей субсидиями. Это обеспечило бы рост их производства без роста цен. Да, на субсидии нужно найти деньги в бюджете. И Бхагвати в своих работах дает подсказку – такие расходы можно оплатить за счет налога на потребление определенного товара. Выбрать этот товар нужно так, чтобы падение его потребления было меньше, чем по поддерживаемому товару. Тогда издержки потребителей будут меньше, чем в случае эмбарго, а результат поддержки производителей останется тем же.
Этот подход – как можно более прямо воздействовать на источник проблемы – довольно универсален. Во время кризиса, вызванного пандемией, тоже очень важно понимать, какую задачу решает каждая мера господдержки и какие дополнительные издержки она создает. Среди российских мер поддержки можно выделить две основные группы: социальная поддержка семьей с детьми и поддержка предприятий ради сохранения занятости. Действительно ли эти меры являются наиболее эффективными для снижения последствий пандемического кризиса?
Семьи с детьми являются одной из наиболее уязвимых категорий населения в России из-за рисков впасть в бедность. Поэтому эти меры вполне адекватны для поддержки населения в кризис и недопущения роста бедности.
А вот с мерами поддержки бизнеса, направленными на сохранение занятости, все не столь однозначно. В условиях кризиса, особенно такого необычного, как текущий, когда многие сектора не могут оценить будущий спрос, для бизнеса очень важно иметь возможность сжаться до минимума – уволить сотрудников, а государство оказало бы им адекватную поддержку на время безработицы. Это дало бы возможность предприятиям пережить кризис с минимальными издержками, а наиболее эффективным компаниям – привлечь сотрудников на выходе из кризиса.
К сожалению, в отсутствие эффективных институтов и механизмов поддержки безработных государство предлагает меры поддержки бизнеса, нацеленные на сохранение занятости любой ценой. Вряд ли это поможет бизнесу в наиболее пострадавших секторах, где спрос на услуги в ближайшие месяцы не восстановится, а издержки из-за требований Роспотребнадзора вырастут.
В защиту свободы
Важным вкладом в экономическую науку и политику стали работы Бхагвати по анализу последствий преференциальной глобализации по сравнению с многосторонней. Речь идет о тех рисках для свободной торговли в мире, которые возникают из-за создания торговых союзов для ограниченного числа участников. Выводы Бхагвати о том, что регионализация торговли в определенных условиях может снизить стимулы для движения мира к свободной торговле, сегодня актуальны как никогда. Неспособность стран договориться в ВТО о дальнейших путях многосторонней либерализации торговли в XXI в. дала значительный импульс регионализации, что, в свою очередь, снизило спрос отдельных стран на развитие институтов многосторонней торговли.
Российская история хорошо иллюстрирует эту тенденцию. Развитие интеграции в ЕАЭС шло параллельно снижению и без того невысокой активности России в институтах ВТО. Чем это грозит российской экономике? Фокус на общий евразийский рынок не сможет дать необходимого импульса устойчивому развитию экономики страны. Поэтому для России жизненно важно, чтобы многосторонние интеграционные процессы не умерли окончательно.
В 2005 г. на русский язык была переведена книга Джагдиша Бхагвати «В защиту глобализации». Не прибегая к специальной экономической терминологии, иллюстрируя свои идеи примерами из художественной литературы, в частности из любимой им русской классики, из кинофильмов и песен, он разбирает множество фактов, свидетельствующих о том, что глобализация приводит к росту благосостояния вовлеченных в нее стран, снижению в них бедности, решению многих социальных и экологических проблем и даже укреплению демократии. Актуальность книги сегодня не только не снизилась, но и даже выросла.
На большом количестве примеров Бхагвати иллюстрирует следующую мысль. Глобализация не создает проблем в экономике, она лишь высвечивает и выносит на поверхность существующие несовершенства, а не является их причиной. Важный вывод, который можно извлечь из книги применительно к российской ситуации, состоит в том, что правительство должно быть достаточно компетентным, чтобы обойти те внутренние экономические ловушки, которые потенциально усиливаются глобализацией. Однако, как указывает профессор Бхагвати, мы не вправе ожидать от правительства, которое не смогло или не захотело распознать симптомы проблем в условиях закрытой экономики, внезапного умения их решать в условиях глобальной экономики. Поэтому важную роль должны играть институты гражданского общества, в первую очередь это независимые средства массовой информации и неправительственные организации. Именно они должны быть среди тех, кто первыми укажет на существующие проблемы, а уже задача государства – адекватно на них реагировать.
Неутешительный вывод, который можно сделать для России, состоит в том, что неразумно одновременно вступать в ВТО, развивать евразийское экономическое пространство и сужать пространство для средств массовой информации, демократических сил и гражданского общества.
Еще один релевантный для российской экономики вывод касается оптимальной скорости движения экономики в сторону глобализации – Бхагвати приводит примеры, показывающие, что быстрый переход может быть опаснее и хуже постепенного. Не менее важен и момент, в который экономика начинает это движение: делать это имеет смысл в эпоху экономического роста при условии высокой мобильности рынка труда. И хотя многочисленные эмпирические работы указывают на невысокий уровень мобильности трудовых ресурсов в России, пока недостаточно усилий предпринимается для исправления этой ситуации. Развитие ипотечного кредитования, программ перепрофилирования и занятости безработных – приоритетные задачи социальной политики в этом отношении.
Посвятив свою работу защите глобализации, Бхагвати не пытается скрывать проблемы внутри глобализационного процесса. Это и отклонения от принципов демократичности при принятии решений внутри ВТО, и ошибки в политике Всемирного банка и МВФ, и лоббирование вашингтонской администрацией на мировой арене интересов спекулянтов с Уолл-стрит. При этом в каждом конкретном случае профессор Бхагвати не только констатирует проблему, но и предлагает рецепты ее решения. Так, он считает чрезмерными масштабы защиты прав интеллектуальной собственности, навязанные развивающимся странами лоббистами из США, указывая на то, что требование общей и скоординированной политики может быть контрпродуктивно, когда применяется к странам, работающим по разным экономическим моделям.