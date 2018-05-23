«Суверенные фонды готовы делать крупные сделки»
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Цель созданного шесть лет назад Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) – привлекать в страну деньги из-за рубежа, соинвестируя с иностранцами. С ужесточением санкций и замедлением экономики задача усложнилась, приводить в страну европейский капитал, несмотря на гарантированную фондом доходность, все сложнее, а американский – просто невозможно. Поэтому важными партнерами РФПИ становятся суверенные фонды других стран, которые способны соинвестировать в крупные проекты.
– Последний год санкции ужесточаются – тяжело ли привлекать инвесторов в таких условиях и как вам удалось избежать попадания в санкционные списки?
– 90% наших партнеров – с Ближнего Востока и из Азии. Кроме того, наша модель работы очень правильная – соинвестирование не запрещено. Напрямую же в РФПИ мы средства никогда не привлекаем – только в совместные фонды или проекты. А для некоторых секторов санкции были даже плюсом – например, агрокомплекс вырос благодаря им и многие наши партнеры очень хотят вкладываться в российское сельское хозяйство.
Инвестиционный фонд
Владелец управляющей компании (ООО «УК РФПИ») – Российская Федерация в лице Росимущества (100%)
Создан в июне 2011 г. по инициативе президента и председателя правительства Российской Федерации для привлечения иностранных инвестиций в быстрорастущие секторы российской экономики. За время работы инвестировал в российские компании 1,2 трлн руб., из них 100 млрд руб. – средства РФПИ и 1,1 трлн руб. – средства партнеров фонда.
– Но вы сами публично просили не включать вас в санкционные списки.
– Мы сказали ровно следующее: если вдруг суверенный фонд попадет под санкции, это станет сигналом всем другим суверенным фондам – держателям американских облигаций и активов на десятки триллионов долларов, что то же самое может произойти с ними.
Если что-то произойдет, допустим, с нами, как потом убедить суверенный фонд того же Китая, что из-за того, что Китай на каких-то спорных островах разместил какие-то лодки, американский минфин потом не заморозит все их активы в США?
Последствия – обрушение доллара в связи с резким выходом суверенных фондов из этих активов.
– Вам предлагали поучаствовать в поддержке тех, кто попал в последний санкционный список, – «Русала», например?
– Не могу комментировать.
«Модель соинвестиций – разумный компромисс»
– Как можно измерить результаты деятельности РФПИ за шесть лет?
– Мы институт, сфокусированный на результатах, и их легко измерить. 1,2 трлн руб. уже инвестировано в российскую экономику, и это не какие-то меморандумы о намерениях, а уже выделенные средства или обязательства это сделать. На каждый наш рубль мы привлекли 9 руб. от партнеров.
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Родился в 1975 г. в Киеве. Закончил Университет Стэнфорда, получил степень MBA бизнес-школы Гарварда
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2000заместитель генерального директора компании «Информационные бизнес-системы» (IBS)
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2002директор по инвестициям Delta Private Equity, затем соуправляющий партнер и исполнительный директор
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2005председатель Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования
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2007управляющий партнер и президент фонда прямых инвестиций Icon Private Equity
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2011гендиректор Российского фонда прямых инвестиций
Оборот всех портфельных компаний РФПИ уже сейчас около 5% ВВП, в них работает 700 000 сотрудников в 95% регионов России. Всего для инвестиций с РФПИ ведущие суверенные фонды мира выделили более $40 млрд, $4 млрд из которых – деньги восьми фондов, которые они автоматически инвестируют во все наши проекты. Эти средства инвестируются с доходностью от 10 до 15% годовых в рублях, идут на создание рабочих мест в наиболее интересных отраслях и направлениях, обеспечивающих экономический рост; это инфраструктура, высокие технологии, повышение качества жизни, развитие регионов, импортозамещение и повышение эффективности. Мы проинвестировали в более 50 компаний, по итогам 2017 г. 92% всех транзакций фондов прямых инвестиций в России – это РФПИ и партнеры.
– Любой бизнес нацелен на результат и получение дохода, это нормально. В чем особенность РФПИ? Какие преимущества по сравнению с классическими инвестфондами?
– Мы можем инвестировать только с иностранными партнерами, которые тоже детально анализируют каждый проект, в который заходят. Убедить их бывает непросто – например, с суверенным фондом ОАЭ нам потребовалось сделать целый ряд совместных инвестиций, чтобы они поверили в российскую экономику. Зато сейчас они проинвестировали с нами более чем в 40 проектов. Столь тщательная проработка [с участием партнеров] помогает нам быть лучше. Мы должны постоянно привлекать партнеров в сделки, развиваться, эволюционировать и из года в год показывать хорошую доходность, иначе партнеры откажутся с нами соинвестировать.
Когда инвестирует РФПИ, деньги возвращаются государству с коэффициентом 3:1, т. е. на каждый вложенный государством рубль оно через 5–7 лет получит 3 руб. Мы возвращаем рубль вложений, еще рубль зарабатываем за счет доходности инвестиций, плюс рубль государство получает за счет повышения налогооблагаемой базы, которая существенно растет в том числе потому, что РФПИ привлекает на каждый рубль 9 руб. от партнеров.
РФПИ показывает доходность выше, чем большинство суверенных фондов других стран.
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