Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4753 от 13.02.2019 под заголовком: Максим Орешкин: В этом году мы увидим замедление темпов роста экономики

Максим Орешкин: «В 2019 году мы увидим замедление темпов роста экономики»

Министр экономического развития – о китайской стене с Росстатом, доходах населения, пенсионной реформе и важных назначениях в подчиненных ему ведомствах
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Прошедший под знаком выборов 2018 год закончился утверждением программы реформ на ближайшие шесть лет ценой почти в 26 трлн руб. Правительство рассчитывает, что она поможет экономике совершить прорыв, но люди в это не верят: прогноз Минэкономразвития раскритиковало большинство аналитиков. «Любые прогнозы критикуют», – парирует министр экономического развития Максим Орешкин.

Последние действия властей – неожиданное повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, нарушение прежних обещаний – только усиливают скепсис и бизнеса, и людей. Орешкин это признает и уверен, что правительство не пустит деньги на ветер и завоюет доверие бизнеса, от которого так ждет инвестиций в экономику.

Максим Орешкин
министр экономического развития
  • Родился в 1982 г. в Москве. Окончил Высшую школу экономики
  • 2002
    работал в Центробанке
  • 2006
    работал в Росбанке
  • 2010
    руководитель аналитического блока по России и СНГ «Креди агриколь корпоративный и инвестиционный банк»
  • 2012
    главный экономист по России «ВТБ капитала»
  • 2013
    директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина
  • 2015
    заместитель министра финансов
  • 2016
    в ноябре назначен министром экономического развития

– В прошлом году экономика не просто уложилась в прогноз середины года Минэкономразвития (2%), а превысила его. Но произошло это очень неожиданно: сначала обнаружился серьезный рост инвестиций (4,1% за январь – сентябрь), потом резкий строительный бум (рост на 5,3% за год), при этом другие секторы во второй половине 2018 г. замедлялись или показывали слабый рост, – как вы сами оцениваете итоги года? С чем связан такой рост и не удивил ли он вас так же сильно, как экономистов?

– У нас с Росстатом в части подготовки статистических данных выстроена так называемая Китайская стена. У сотрудников Минэкономразвития полный запрет даже на попытки обсуждать статистику с коллегами из Росстата до ее выхода. Поэтому о цифре роста ВВП я узнал одновременно со всеми и так же удивился: напомню, что наши ожидания и публичный прогноз были 1,8%.

Что касается самих цифр, с одной стороны, первая оценка Росстата показала темпы роста в 2,3% – это максимум за шесть лет. Но какие-то глобальные положительные выводы из этого делать не стоит. Первое: внутри этой цифры много разовых факторов – увеличение добычи нефти на фоне выхода из первой сделки с ОПЕК, большой вклад финансового сектора на фоне неустойчивого и опасного бума потребительского кредитования, ускорение роста запасов, также носящее краткосрочный характер. При этом рост инвестиций еще очень далек от целевых уровней.

И главное, если вы посмотрите на факторы роста, поймете, что он не там, где это может ощущаться населением, – например, в изменении объемов добычи нефти.

Можно однозначно сказать, что такая большая цифра – это точно разовая история, а не повышение долгосрочного потенциального роста. Уже в 2019 г. мы увидим замедление темпов роста. Напомню: наш прогноз на текущий год – рост на 1,3%. До выполнения поставленных задач в указе президента еще должно пройти время. Будем работать дальше, чтобы повышать именно долгосрочный рост, основанный на инвестициях.

– Проблемная зона – доходы населения, почему при таком росте зарплат они оказались практически на нуле (без учета единовременной выплаты пенсионерам в 2017 г., с учетом – они сократились на 0,2%)?

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Комментарии
bogdanov7080
11:03 13.02.2019
я вот смотрю вы на Приходько похожи, того который с Дерипаской Рыбку Рыбачил) Вы не он? стали лучше жить?)
20
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