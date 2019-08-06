Генсек Мирового энергетического совета: «Газовые отношения с Россией остаются крепкими»

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Кристоф Фрай, генеральный секретарь Мирового энергетического совета Евгений Разумный / Ведомости

Мировой энергетический совет (МирЭС, международная независимая неправительственная организация) действует 95 лет: в июле 1924 г. была учреждена Всемирная конференция по мощности, которая переименована в МирЭС в 1968 г. на конференции в Москве. Сейчас он объединяет 3000 организаций и около 100 стран.

Миссия совета – способствовать устойчивому энергообеспечению регионов, экономному использованию энергии и балансу источников энергии, отвечающему нынешним экологическим и климатическим вызовам. Продвижение идей и технологий, экспертиза и аналитика, обмен опытом профессионалов, ученых и исследователей, государственных представителей в области энергетики – всем этим занимается МирЭС, а раз в три года и современные достижения, и проблемы аккумулируются на Мировом энергетическом конгрессе (очередной, 24-й, пройдет в сентябре в Абу-Даби, а следующий – в июне 1922 г. в Санкт-Петербурге). Последние годы МирЭС уделяет так много внимания проблеме чистой энергии, что организацию впору называть экологической, – и это отчетливо проявилось в разговоре генсека МирЭСа Кристофа Фрая с «Ведомостями».

– Накопилась целая история политических трений вокруг транзита газа через Украину и проекта «Северный поток – 2». Нужна ли эта труба Европе? Что вы думаете об этом конкретном рынке и о проекте?

– Развитие рынков природного газа сегодня очевидно является ключевым вопросом. Когда мы говорим об энергетической трансформации и концепции 3Д (декарбонизация, диджитализация, децентрализация), речь, как правило, идет об электроэнергетике. Но доля электричества как такового составляет всего 20% в общем балансе потребления энергии. Остальные 80% приходятся на долю нефти, угля и газа. И реальность такова, что в течение еще очень долгого времени большая часть конечного энергопотребления будет обеспечиваться энергией за счет добычи полезных ископаемых – угля, нефти и газа.

Все хотят, чтобы энергетика становилась «зеленее». Природный газ – очевидный способ заместить уголь и, возможно, обеспечить работу части транспортного сектора. Со временем мы также увидим, как в игру вступает водород, но это отдаленная перспектива. В краткосрочной и среднесрочной перспективе переход на газ – единственное решение. По крайней мере, такова позиция МирЭС.

Если Европа серьезно относится к декарбонизации, то мы, безусловно, должны включать в энергосистему все возможные возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Однако этого недостаточно. Даже если повысить долю зеленой энергии в балансе конечного потребления с 20 до 40% (что само по себе пока остается лишь амбициозной целью), вы все еще будете окружены традиционными углеродосодержащими видами топлива, поэтому предпочтительнее, чтобы это преимущественно был природный газ.

– Европа сегодня активно занимается развитием ВИЭ, и Германия тому пример. Но в той же Германии существует напряженность из-за того, во сколько обходится энергетическая трансформация. 25 млрд евро в год – можно спорить, много это или мало, но в любом случае эти затраты ограничивают скорость, с которой можно отказаться от ископаемых видов топлива. А споры вокруг зависимости от российского газа – это вопрос политики, торговых войн? Так ли важна «национальность» молекул газа?

– Прежде всего, необходимо признать, что для декарбонизации нам нужны все ВИЭ, которые мы можем получить. С точки зрения активной политической поддержки это пока что происходит не во всей Европе. И если мы хотим поддерживать энергобаланс настолько чистым, насколько это возможно, не менее важно понимать, что из всех видов ископаемого топлива газ – самый дружественный.

Что касается политической напряженности, то она существует на протяжении последних 100 лет. Тем не менее газовые отношения с Россией остаются очень крепкими и устойчивыми и нет никаких причин, по которым это должно измениться. Можно вести сколько угодно горячих дебатов о степени энергозависимости, но я думаю, что в наши дни правильным и экономически рациональным будет сохранить существующую взаимозависимость. Россия зависит от Европы с точки зрения доходов, Европа от России – энергетически. Я думаю, что подобная взаимозависимость является результатом долгого и успешного партнерства.