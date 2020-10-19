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«Беспошлинных порогов вообще быть не должно»

Первый замруководителя ФТС Руслан Давыдов – о том, как таможня будет регулировать интернет-торговлю
Александра Кошкина
Первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов /Александр Натрускин / РИА Новости

Согласно стратегии развития таможенной службы до 2030 г., принятой в мае 2020 г., одна из главных целей ФТС – полномасштабная цифровизация и автоматизация деятельности таможни. В частности, к 2024 г. доля автоматически совершаемых таможенных операций с товарами, пересекающими границу России (кроме ввозимых и вывозимых из государств, являющихся членами Евразийского экономического союза) и не идентифицируемыми как рисковые поставки, вырастет вдвое к текущему уровню и достигнет 50%, а к 2030 г. – 100%.

Значительная часть таких операций связана с покупками российскими гражданами товаров в международных интернет-магазинах. Таможенное регулирование в этой сфере уже активно меняется. С одной стороны, автоматизация деятельности ФТС и ее партнеров упрощает оформление многих товаров. С другой – усиливается контроль за интернет-покупками и постепенно снижается порог стоимости товара, в пределах которого он не облагается пошлинами. «В принципе, для товаров, приобретаемых в рамках интернет-торговли, порогов вообще существовать не должно – все должно облагаться платежом», – считает Руслан Давыдов.

Таможенные методы

– Правительство утвердило «Стратегию развития таможенной службы до 2030 г.». Один из важных сегментов, затронутых стратегией, – интернет-торговля. Что меняется?
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных