«Беспошлинных порогов вообще быть не должно»Первый замруководителя ФТС Руслан Давыдов – о том, как таможня будет регулировать интернет-торговлю
Согласно стратегии развития таможенной службы до 2030 г., принятой в мае 2020 г., одна из главных целей ФТС – полномасштабная цифровизация и автоматизация деятельности таможни. В частности, к 2024 г. доля автоматически совершаемых таможенных операций с товарами, пересекающими границу России (кроме ввозимых и вывозимых из государств, являющихся членами Евразийского экономического союза) и не идентифицируемыми как рисковые поставки, вырастет вдвое к текущему уровню и достигнет 50%, а к 2030 г. – 100%.
Значительная часть таких операций связана с покупками российскими гражданами товаров в международных интернет-магазинах. Таможенное регулирование в этой сфере уже активно меняется. С одной стороны, автоматизация деятельности ФТС и ее партнеров упрощает оформление многих товаров. С другой – усиливается контроль за интернет-покупками и постепенно снижается порог стоимости товара, в пределах которого он не облагается пошлинами. «В принципе, для товаров, приобретаемых в рамках интернет-торговли, порогов вообще существовать не должно – все должно облагаться платежом», – считает Руслан Давыдов.