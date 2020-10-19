«Беспошлинных порогов вообще быть не должно»

Значительная часть таких операций связана с покупками российскими гражданами товаров в международных интернет-магазинах. Таможенное регулирование в этой сфере уже активно меняется. С одной стороны, автоматизация деятельности ФТС и ее партнеров упрощает оформление многих товаров. С другой – усиливается контроль за интернет-покупками и постепенно снижается порог стоимости товара, в пределах которого он не облагается пошлинами. «В принципе, для товаров, приобретаемых в рамках интернет-торговли, порогов вообще существовать не должно – все должно облагаться платежом», – считает Руслан Давыдов.