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«Меры господдержки автопрома попали в точку»

Замминистра промышленности и торговли рассказывает, в чем государство помогает и будет еще помогать автопроизводителям
Анастасия Львова Александр Воробьев
Заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов /Андрей Гордеев / Ведомости

Кризисы традиционно бьют по автопрому. В то же время у российских автопроизводителей богатая история поддержки со стороны государства. В этом году правительство выделило 25 млрд руб. Деньги направили на традиционные программы стимулирования спроса: льготное автокредитование, автолизинг и опережающие закупки техники для государственных нужд. Минпромторг в июле также запустил программу поддержки операционного лизинга произведенных в стране автомобилей, по которой субсидируется 25%-ная скидка на авансовый платеж. Заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов рассказывает, что в пандемию Минпромторг не просил денег дополнительно, а предпочел «выжимать дополнительную эффективность» из того, что есть.

– Как повлияет пандемия на автопром, как снизятся в этом году продажи автомобилей?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных