Кризисы традиционно бьют по автопрому. В то же время у российских автопроизводителей богатая история поддержки со стороны государства. В этом году правительство выделило 25 млрд руб. Деньги направили на традиционные программы стимулирования спроса: льготное автокредитование, автолизинг и опережающие закупки техники для государственных нужд. Минпромторг в июле также запустил программу поддержки операционного лизинга произведенных в стране автомобилей, по которой субсидируется 25%-ная скидка на авансовый платеж. Заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов рассказывает, что в пандемию Минпромторг не просил денег дополнительно, а предпочел «выжимать дополнительную эффективность» из того, что есть.