Поразительные изобретения

Григорий Ивлиев рассказал об изобретениях, поразивших его во время работы в Роспатенте: «Одно изобретение относится к концу 2018 г. Ученые из МГУ создали биоматериал для изготовления искусственных клапанов сердца. Этот материал представляет собой бычью сердечную оболочку (перикард), покрытую наноалмазами, полученными оригинальным способом. Он обладает высокой прочностью и эластичностью. Создать биологический протез нового поколения с существенно увеличенным сроком службы (порядка нескольких десятков лет) – нетривиальная задача. Его установка снизит нагрузку на собственный клапан сердца. Благодаря такому протезу можно будет отказаться от пожизненной антикоагулянтной терапии, снижается риск необходимости повторных операций, что особенно важно для пациентов пожилого возраста. Появление биологических протезов нового поколения убеждает меня в правоте тех ученых, которые назвали 2035 год годом бессмертия.И еще одно изобретение поразило меня раньше. Сотрудники «Сибур холдинга» в 2015 г. разработали уникальный концентрат, позволяющий при переработке вторичного сырья (например, пластиковых бутылок) получить новый полимерный материал, обладающий свойствами первичного. При добавлении разработанного концентрата во время переработки вторсырья повышается вязкость получаемого полимера. Его можно использовать вторично для изготовления любой продукции, а не только пластиковых бутылок, как это было ранее. Я считаю, что за подобными разработками будущее».