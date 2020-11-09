«Я не удивлен, что Россия первой создала вакцину от COVID-19»Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев объясняет, почему нельзя недооценивать роль патентов и как важно их капитализировать
Роспатент хочется назвать тихим ведомством. Отсюда не исходит шокирующих бизнес законодательных инициатив, сюда не обращаются с призывами снизить налоги или любой ценой защитить отечественного производителя. Но то, чем занимается Роспатент, – золотой фонд современных компаний, то, что очень дорого ценится в мире: изобретения, эксклюзивные технологии, инновации. Поэтому руководитель Роспатента Григорий Ивлиев не случайно обращает внимание на необходимость капитализации интеллектуальных достижений. Таких, с которыми бизнес стоит дорого и способен успешно конкурировать и побеждать в любой стране. А, например, в фармацевтике, самом патентоохраняемом, по словам Ивлиева, направлении, конкурентная борьба разворачивается и непосредственно с участием патентных организаций.
– На сегодня зарегистрированы две вакцины. Патент на вакцину Центра Гамалеи был выдан в мае, на вакцину центра «Вектор» – в октябре. Стоит отметить, что оба центра после регистрации базовой вакцины зарегистрировали еще по две ее модификации. Поступают также заявки на тесты. Всего на начало ноября мы получили более 400 заявок на изобретения и полезные модели, созданные для борьбы с вирусом. Это очень много. По 118 заявкам приняты решения, выдано более 90 патентов. Из них шесть патентов на вакцину, семь патентов на лекарственные препараты для лечения и профилактики COVID-19 и его осложнений, 12 патентов на диагностические тест-системы, методы диагностики, 33 патента на дезинфицирующие технологии, 11 патентов на средства индивидуальной защиты, а также патент на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
– Мы выдаем патент на изобретение. Это техническое решение. Минздрав отвечает за дальнейшую судьбу запатентованных вакцин, лекарств и медицинских изделий, в том числе за внесение их в государственный реестр.
Если вы хотите спросить, почему вакцину Центра Гамалеи разрешили использовать, не дожидаясь третьей стадии испытаний, то мы понимаем почему. Эта вакцина создана с использованием уже имеющихся в нашей стране технологий, которые доказали свою безопасность.
Я не удивлен, что Россия первой создала вакцину от COVID-19. Как-то, наверное, скромничают наши изобретатели. Ведь кто изобрел вакцину против вируса Зика? Против лихорадки Эбола? Против «болезни легионеров»? Это же все российские предприятия.
Поразительные изобретения
Григорий Ивлиев рассказал об изобретениях, поразивших его во время работы в Роспатенте: «Одно изобретение относится к концу 2018 г. Ученые из МГУ создали биоматериал для изготовления искусственных клапанов сердца. Этот материал представляет собой бычью сердечную оболочку (перикард), покрытую наноалмазами, полученными оригинальным способом. Он обладает высокой прочностью и эластичностью. Создать биологический протез нового поколения с существенно увеличенным сроком службы (порядка нескольких десятков лет) – нетривиальная задача. Его установка снизит нагрузку на собственный клапан сердца. Благодаря такому протезу можно будет отказаться от пожизненной антикоагулянтной терапии, снижается риск необходимости повторных операций, что особенно важно для пациентов пожилого возраста. Появление биологических протезов нового поколения убеждает меня в правоте тех ученых, которые назвали 2035 год годом бессмертия.И еще одно изобретение поразило меня раньше. Сотрудники «Сибур холдинга» в 2015 г. разработали уникальный концентрат, позволяющий при переработке вторичного сырья (например, пластиковых бутылок) получить новый полимерный материал, обладающий свойствами первичного. При добавлении разработанного концентрата во время переработки вторсырья повышается вязкость получаемого полимера. Его можно использовать вторично для изготовления любой продукции, а не только пластиковых бутылок, как это было ранее. Я считаю, что за подобными разработками будущее».
Не охваченное патентами
– Уже много лет одним из самых важных направлений во всем мире является фармацевтика. Это одно из наиболее патентоохраняемых направлений. До трети заявок за девять месяцев этого года представляют собой заявки, связанные с фарминдустрией, медицинскими изделиями и биотехнологией.
– IT – второе по значимости после фармацевтики направление. Плюс прикладные направления – квантовые, биотехнологии, которые, в свою очередь, широко используют IT. При этом у нас отдельно регистрируются программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем, базы данных. Это огромная сфера для России, и мы одно из ведущих патентных ведомств, рассматривающих эти заявки. У нас сейчас подается более 17 000 заявок в год на регистрацию программ для ЭВМ. И это еще не предельная цифра.
– Нет, все-таки меньше, чем в США. Но больше, чем, например, в Японии и остальных технологически развитых странах.
– Если брать объединенную Европу, то примерно одинаково. Есть у нас еще сферы, которые выделяются большим количеством заявок: нефтехимия, двигателестроение, пищевая промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Существуют и более узкоспециализированные ниши, например космическая техника, горное дело. Россия остается ведущей научно-технической державой, и это находит отражение в том числе в сфере патентования.