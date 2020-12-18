Светлана Ячевская: Докажи, что просчитал все риски, и получишь инвестиции

Светлана Ячевская: Докажи, что просчитал все риски, и получишь инвестицииЗампредседателя ВЭБ.РФ о национальной системе оценки инфраструктурных проектов
ВЭБ.РФ запускает национальную систему оценки и сертификации инфраструктурных проектов (IRIIS). Как утверждает зампредседателя ВЭБ.РФ Светлана Ячевская, новая система оценки повысит привлекательность инфраструктурных проектов для инвесторов и поможет их инициаторам получить долгосрочное финансирование.
– Недавно ВЭБ.РФ представил проект национальной системы оценки инфраструктурных проектов. Как это работает и для чего нужно?
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