Светлана Ячевская: Докажи, что просчитал все риски, и получишь инвестиции

ВЭБ.РФ запускает национальную систему оценки и сертификации инфраструктурных проектов (IRIIS). Как утверждает зампредседателя ВЭБ.РФ Светлана Ячевская, новая система оценки повысит привлекательность инфраструктурных проектов для инвесторов и поможет их инициаторам получить долгосрочное финансирование.