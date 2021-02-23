«Вечно генерировать долги смысла нет»Замминистра экономического развития РФ Илья Торосов о новых инструментах, необходимых для восстановительного роста
Хотя в 2020 г. правительству пришлось заниматься в основном борьбой с коронакризисом, восстановление роста отраслевой экономики остается его главной задачей. О том, что делается в этом направлении, «Ведомости» поговорили с замминистра экономического развития РФ Ильей Торосовым
«Просто назвать облигации зелеными недостаточно»
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