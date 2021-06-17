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«Мегапроект должен быть в стране. Безоговорочно»

Предправления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко о самых крупных и актуальных проектах дорожного строительства
Денис Ильюшенков
Предправления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко /Михаил Терещенко / ТАСС

Строительство новой скоростной автотрассы М12 от Москвы до Казани стало одним из приоритетных инфраструктурных проектов государства на ближайшие три года. В апреле президент Путин поручил продлить дорогу до Екатеринбурга в те же сроки. В интервью «Ведомостям» предправления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко говорит о финансировании этого мегапроекта, в том числе за счет частного капитала, о том, как повлиял на дорожные стройки рост стоимости металлоконструкций, и о перспективах новых проектов.

– Начнем с вашего главного проекта сейчас – строительства трассы М12 от Москвы до Казани. Какова будет схема финансирования проекта?

– Мы в прошлом году заключили все подряды – у нас там госзаказы на строительство. Содержать дорогу будем за счет средств, полученных от сбора платы. Вопросы, связанные с оперированием системой взимания платы, мы будем решать самостоятельно, будем развивать мощности госкомпании. Схема финансирования у нас такая: 60% – это капитальный грант (платежи государства инвестору на этапе строительства. – «Ведомости»), еще 40% раскладываются на две части: 150 млрд руб. – из ФНБ и 93,5 млрд – привлеченные средства с рынка, или облигации.

– Говорят, банки не очень настроены выкупать эти облигации, поскольку они не покрываются госгарантиями.

– Я такого не слышал. У нас очень тесные и взаимовыгодные отношения со Сбербанком, Газпромбанком, ВТБ, ВЭБом. Недавно я проводил большое совещание с зампредом правления «Сбера» Александром Ведяхиным, и они проявили крайнюю заинтересованность в реализации инфраструктурных объектов. В том числе мы проговаривали вопросы, связанные с дальнейшей стройкой после окончания проекта М12, – с продлением трассы до Екатеринбурга. Мы видим заинтересованность рынка в наших облигациях: последний выпуск мы размещали [на Московской бирже] в декабре – на 14 млрд руб. Заявок тогда поступило на 21 млрд руб. Благодаря этому там и ставка была достаточно интересная (ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг – 5 лет – установлена по итогам сбора заявок в размере 6,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 6,75–6,90%. – «Ведомости»). Госкомпания – она на то и государственная, она обеспечена обязательствами государства. Когда мы берем их на себя – это же не частная история. Плюс у нас есть просчитанные возвратные механизмы с использованием заемных средств. Я не вижу проблем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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