«В правительстве готовят общие принципы регулирования экосистем»Замминистра экономического развития Владислав Федулов рассуждает, как контролировать экосистемы и зачем это нужно
Биологический термин «экосистема» так прочно закрепился в бизнес-словаре, что, кажется, без него ни один IT-гигант или компания финтеха не могут считаться по-настоящему продвинутыми. Стремительное развитие технологий переносит потребности человека в онлайн-плоскость, где на каждое «хочу» есть мгновенное предложение. Пожалуй, это напоминает историю с волшебной лампой и джинном, который может исполнить любое желание хозяина. Однако за это приходится платить.
Заместитель министра экономического развития Владислав Федулов соглашается, что в развитии экосистем, помимо очевидных плюсов, есть свои опасности – риск олигополизации рынка и угроза для безопасности данных пользователей. Есть, по его словам, и политический аспект: сейчас экосистемы фактически могут управлять общественным мнением, создавать повестку и цензурировать любое высказывание.
Какие меры следует принять государству для защиты рынка и потребителей от агрессивного роста отрасли и как ее не перерегулировать – эти вопросы Минэкономразвития обсуждает сейчас на встречах вместе с бизнесом и экспертным сообществом. И, кажется, правительству удалось сформулировать главные критерии, по которым включать компанию в категорию экосистем. На их основе будет строиться новое регулирование – «своего рода экосистемная конституция».
– Но [ведь это просто] термин, который пришел из биологии. Цифровые экосистемы – это нечто похожее на экосистемы, что есть в природе.
Клиент, который попал в контур экосистемы, окружается услугами, товарами, что позволяет ему комфортно существовать в пределах этого «мира», у него под рукой есть все, что нужно для развития. Цифровые платформы покрывают как основные людские потребности, так и иные сферы деятельности, включая творчество, науку. Фактически экосистемы, которые можно рассматривать как набор определенным образом связанных цифровых платформ, способны закрыть все ступени потребностей человека в пирамиде Маслоу. Пользователи и разработчики сами в режиме здесь и сейчас создают новую цифровую реальность. Более того, [сами] экосистемы, как крупные высокотехнологичные компании, являются одним из значимых потребителей технологий, что, в свою очередь, позитивно отражается на росте рынка инноваций.
– Экосистема – это прежде всего сегмент b2c. Хотя крупные игроки сырьевого рынка, кроме поставок ресурсов населению, занимаются массой других видов бизнеса, их все же нельзя причислить к категории экосистем. По одной простой причине: все компании таких игроков, по сути, отдельные бизнесы, они не стремятся максимизировать общий сетевой эффект, а работают каждый на своем рынке.
Тогда как ключевой признак экосистемы – это именно обеспечение сетевого эффекта: максимизация количества потребителей и поставщиков тех или иных услуг, а также готовность к долгосрочным инвестициям и, возможно, потерям ради уникальных технологических решений для клиентов. Экосистеме все равно, в каком отделении кошелька лежат ваши деньги и на что вы их потратите – на такси, доставку, мобильную связь или что-то еще. Главное, чтобы были закрыты конечные потребности клиентов.
– Мы как раз собирались недавно с бизнесом, где обсуждали этот вопрос. И серия круглых столов в рамках АНО «Цифровая экономика» с предпринимателями и экспертами на тему определения критериев продолжается. Если говорить предварительно, то первый критерий – тесная внутренняя интеграция связанных сервисов, отличных от якорного бизнеса. Например, у «Сбера» основной бизнес – банковский. Но кроме этого институт предоставляет услуги, которые совершенно не связаны с банковским делом. В данном случае основной бизнес выступает скорее в роли сервиса для всех остальных направлений. Он является якорным, инфраструктурным, но не основным по отношению к самой системе.