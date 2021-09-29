Клиент, который попал в контур экосистемы, окружается услугами, товарами, что позволяет ему комфортно существовать в пределах этого «мира», у него под рукой есть все, что нужно для развития. Цифровые платформы покрывают как основные людские потребности, так и иные сферы деятельности, включая творчество, науку. Фактически экосистемы, которые можно рассматривать как набор определенным образом связанных цифровых платформ, способны закрыть все ступени потребностей человека в пирамиде Маслоу. Пользователи и разработчики сами в режиме здесь и сейчас создают новую цифровую реальность. Более того, [сами] экосистемы, как крупные высокотехнологичные компании, являются одним из значимых потребителей технологий, что, в свою очередь, позитивно отражается на росте рынка инноваций.