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«Риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году достаточно высокий»

Директор ВБ в России Рено Селигманн и главный экономист по России Дэвид Найт – об итогах года для российской экономики
Дмитрий Гринкевич
Директор ВБ в России Рено Селигманн (на фото справа), главный экономист ВБ по России Дэвид Найт / ВБ

Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Ингушетия – субъекты с красным уровнем опасности для экономического роста. Такие оценки в интервью «Ведомостям» привели директор Всемирного банка в России Рено Селигманн и главный экономист банка по России Дэвид Найт. Логика представителей организации проста: темпы вакцинации в этих регионах пока остаются низкими. В экономике страны в целом в 2021 г. стали появляться первые признаки структурных сдвигов. Восстановление в субъектах с высокой долей обрабатывающей промышленности, прежде всего в центральной России, а также ряде туристических регионов было впечатляющим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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