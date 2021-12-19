«Риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году достаточно высокий»

Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Ингушетия – субъекты с красным уровнем опасности для экономического роста. Такие оценки в интервью «Ведомостям» привели директор Всемирного банка в России Рено Селигманн и главный экономист банка по России Дэвид Найт. Логика представителей организации проста: темпы вакцинации в этих регионах пока остаются низкими. В экономике страны в целом в 2021 г. стали появляться первые признаки структурных сдвигов. Восстановление в субъектах с высокой долей обрабатывающей промышленности, прежде всего в центральной России, а также ряде туристических регионов было впечатляющим.