Губернаторы будут бороться с безработицей не комсомольскими стройками

Регионы почувствовали на себе санкционное давление Запада, но о резком росте безработицы говорить рано, утверждает глава Чувашии Олег Николаев: тем, кого сократили или хотя бы перевели на неполный рабочий день, предложат альтернативы. Одна из основных – работать на государство. В республике, как рассказал «Ведомостям» Николаев, выбор есть – даже в случае приостановки работы предприятий (а из крупных зарубежных в Чувашии об этом объявил только McDonald’s) можно пойти, например, на госстройку или переквалифицироваться в швею и устроиться на ткацкую фабрику. Власти приложат усилия, чтобы перепрофилировать людей, обещает губернатор. Пока ключевые последствия конфликта на Украине связаны с информационными атаками на Россию, попытками извне вызвать панику и спекулировать на этом. Но раскола в обществе в связи с происходящими событиями Николаев не видит – сам он до сих пор ходит в магазин без охраны.