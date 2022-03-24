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Губернаторы будут бороться с безработицей не комсомольскими стройками

Глава Чувашии Олег Николаев рассказал «Ведомостям», как регионы выстраивают работу в условиях санкций
Дмитрий Гринкевич Максим Иванов
Глава Чувашии Олег Николаев / Егор Алеев / ТАСС

Регионы почувствовали на себе санкционное давление Запада, но о резком росте безработицы говорить рано, утверждает глава Чувашии Олег Николаев: тем, кого сократили или хотя бы перевели на неполный рабочий день, предложат альтернативы. Одна из основных – работать на государство. В республике, как рассказал «Ведомостям» Николаев, выбор есть – даже в случае приостановки работы предприятий (а из крупных зарубежных в Чувашии об этом объявил только McDonald’s) можно пойти, например, на госстройку или переквалифицироваться в швею и устроиться на ткацкую фабрику. Власти приложат усилия, чтобы перепрофилировать людей, обещает губернатор. Пока ключевые последствия конфликта на Украине связаны с информационными атаками на Россию, попытками извне вызвать панику и спекулировать на этом. Но раскола в обществе в связи с происходящими событиями Николаев не видит – сам он до сих пор ходит в магазин без охраны.

«Это желание заработать на хайпе»

– Один из главных санкционных эффектов, который ощущается уже сейчас, – резкий рост цен и отсутствие ряда товаров на полках магазинов. Насколько эта проблема актуальна для Чувашии?

– Мы действительно фиксируем разгон цен, но для этого кроме объективных предпосылок есть субъективные и экономически никак не связанные с санкциями. Никто не спорит, что во многих отраслях на ускорение инфляции влияют такие факторы, как удорожание импортных товаров из-за роста курса, повышение стоимости заимствований, в том числе для пополнения оборотных средств, нарушение логистических цепочек.

Но мы видим и попытки спекулировать на ситуации со стороны внутренних игроков, фактически желание отдельных хозяйствующих субъектов заработать на хайпе. Причем есть два способа спекулировать. Первый – попытка привязки текущих цен на тот или иной товар к курсу доллара без всяких обоснований, хотя все компоненты, необходимые для его выпуска, производятся в России, т. е., по сути, действует почти 100%-ная локализация.

Второй – это использование рыночной ситуации, попросту говоря ажиотажного спроса, для завышения стоимости в случаях, когда отпускные цены производителей или оптовиков остались неизменными. Самый яркий пример – это резкое подорожание сахара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных