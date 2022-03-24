Губернаторы будут бороться с безработицей не комсомольскими стройками

Губернаторы будут бороться с безработицей не комсомольскими стройкамиГлава Чувашии Олег Николаев рассказал «Ведомостям», как регионы выстраивают работу в условиях санкций
Регионы почувствовали на себе санкционное давление Запада, но о резком росте безработицы говорить рано, утверждает глава Чувашии Олег Николаев: тем, кого сократили или хотя бы перевели на неполный рабочий день, предложат альтернативы. Одна из основных – работать на государство. В республике, как рассказал «Ведомостям» Николаев, выбор есть – даже в случае приостановки работы предприятий (а из крупных зарубежных в Чувашии об этом объявил только McDonald’s) можно пойти, например, на госстройку или переквалифицироваться в швею и устроиться на ткацкую фабрику. Власти приложат усилия, чтобы перепрофилировать людей, обещает губернатор. Пока ключевые последствия конфликта на Украине связаны с информационными атаками на Россию, попытками извне вызвать панику и спекулировать на этом. Но раскола в обществе в связи с происходящими событиями Николаев не видит – сам он до сих пор ходит в магазин без охраны.
«Это желание заработать на хайпе»
– Мы действительно фиксируем разгон цен, но для этого кроме объективных предпосылок есть субъективные и экономически никак не связанные с санкциями. Никто не спорит, что во многих отраслях на ускорение инфляции влияют такие факторы, как удорожание импортных товаров из-за роста курса, повышение стоимости заимствований, в том числе для пополнения оборотных средств, нарушение логистических цепочек.
Но мы видим и попытки спекулировать на ситуации со стороны внутренних игроков, фактически желание отдельных хозяйствующих субъектов заработать на хайпе. Причем есть два способа спекулировать. Первый – попытка привязки текущих цен на тот или иной товар к курсу доллара без всяких обоснований, хотя все компоненты, необходимые для его выпуска, производятся в России, т. е., по сути, действует почти 100%-ная локализация.
Второй – это использование рыночной ситуации, попросту говоря ажиотажного спроса, для завышения стоимости в случаях, когда отпускные цены производителей или оптовиков остались неизменными. Самый яркий пример – это резкое подорожание сахара.