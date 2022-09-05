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«Чем больше будут платежи по ипотеке, тем меньше расходы граждан по другим направлениям»

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова – о льготной ипотеке, эксцентричности Сергея Полонского и перспективах завоза лиан для озеленения
Любовь Романова
Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова / Евгений Разумный / Ведомости

За последние два года цены на недвижимость сильно выросли, причем не только по объективным причинам, отметила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в интервью «Ведомостям». «У нас ведь как принято – в любой непонятной ситуации покупай недвижимость», – говорит она, объясняя, что ажиотажный спрос был вызван во многом ситуацией общей неопределенности. Но другой, не менее значимый фактор роста цен на жилье – программа льготной ипотеки на новостройки – помимо давления на стоимость квартир привел к дисбалансам на рынке, в частности разрыву цен между первичным и вторичным жильем. Из-за этого часть граждан уже не могут, как раньше, продать старую недвижимость, чтобы купить новую – вырученных со сделки средств оказывается недостаточно. Поэтому программу кредитования покупки жилья в новостройках под 7% надо приостанавливать, полагает Трунова. В любом случае рынок, по ее мнению, надо охлаждать, что невозможно без государственной политики. Целенаправленная работа властей могла бы снизить стоимость недвижимости на величину вплоть до 20%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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