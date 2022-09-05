«Чем больше будут платежи по ипотеке, тем меньше расходы граждан по другим направлениям»

За последние два года цены на недвижимость сильно выросли, причем не только по объективным причинам, отметила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в интервью «Ведомостям». «У нас ведь как принято – в любой непонятной ситуации покупай недвижимость», – говорит она, объясняя, что ажиотажный спрос был вызван во многом ситуацией общей неопределенности. Но другой, не менее значимый фактор роста цен на жилье – программа льготной ипотеки на новостройки – помимо давления на стоимость квартир привел к дисбалансам на рынке, в частности разрыву цен между первичным и вторичным жильем. Из-за этого часть граждан уже не могут, как раньше, продать старую недвижимость, чтобы купить новую – вырученных со сделки средств оказывается недостаточно. Поэтому программу кредитования покупки жилья в новостройках под 7% надо приостанавливать, полагает Трунова. В любом случае рынок, по ее мнению, надо охлаждать, что невозможно без государственной политики. Целенаправленная работа властей могла бы снизить стоимость недвижимости на величину вплоть до 20%.