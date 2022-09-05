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«Дальний Восток должен стать местом, где начинается Россия»

Зампред ВЭБа Артем Довлатов о планах построить автобусный завод в Хабаровске и плюсах и минусах санкций
Антон Козлов
Зампред ВЭБа Артем Довлатов / Владимир Астапкович / РИА Новости

На горизонте 3–4 лет ВЭБ планирует реализовать проектов на 1 трлн руб. на Дальнем Востоке, рассказал в интервью «Ведомостям» заместитель председателя правления ВЭБа Артем Довлатов, курирующий этот макрорегион. Приоритеты, по его словам, – это транспортно-логистическая инфраструктура и вложения в городскую экономику. Значительная часть торговых потоков развернулась в страны Азии, но «Транссиб и БАМ не способны обработать кратно больший объем грузов <...> Страны-партнеры готовы принять ресурсы, но мы пока не готовы быстро доводить до них свою продукцию», объясняет Довлатов важность вложений в расширение основных магистралей. В то же время из-за санкций, по его словам, не сорвался ни один проект, из-за проблем с импортом некоторые инвестмодели пришлось донастраивать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных