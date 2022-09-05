«Дальний Восток должен стать местом, где начинается Россия»

На горизонте 3–4 лет ВЭБ планирует реализовать проектов на 1 трлн руб. на Дальнем Востоке, рассказал в интервью «Ведомостям» заместитель председателя правления ВЭБа Артем Довлатов, курирующий этот макрорегион. Приоритеты, по его словам, – это транспортно-логистическая инфраструктура и вложения в городскую экономику. Значительная часть торговых потоков развернулась в страны Азии, но «Транссиб и БАМ не способны обработать кратно больший объем грузов <...> Страны-партнеры готовы принять ресурсы, но мы пока не готовы быстро доводить до них свою продукцию», объясняет Довлатов важность вложений в расширение основных магистралей. В то же время из-за санкций, по его словам, не сорвался ни один проект, из-за проблем с импортом некоторые инвестмодели пришлось донастраивать.