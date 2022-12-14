«Мы недооцениваем устойчивость своей экономики»

Состояние, в котором оказалась российская экономика в 2022 г., повлияло и на деятельность банка непрофильных активов «Траст», задача которого – из года в год выполнять утвержденный ЦБ план по возврату 482 млрд руб. за пять лет. И эта цель не меняется, хотя стало сильно сложнее – сейчас рынок покупателя, а не продавца, признает предправления «Траста» Александр Соколов. Идеальным вариантом было бы «замереть», как это делают опытные инвесторы, но банк позволить себе такую роскошь не может. Выручают сельскохозяйственные активы, которые становятся для инвесторов антикризисной гаванью, и западные суды, которым удается избегать политической ангажированности. Хотя работа по искам для «Траста» растянется еще на несколько лет, точно выйдя за пределы 2024 г. «Плохое время для реализации активов, но лучшее для покупки», – объясняет Соколов.