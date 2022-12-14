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«Мы недооцениваем устойчивость своей экономики»

Предправления «Траста» о том, как банк непрофильных активов справляется с кризисом
Екатерина Литова
Председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов / Максим Стулов / Ведомости

Состояние, в котором оказалась российская экономика в 2022 г., повлияло и на деятельность банка непрофильных активов «Траст», задача которого – из года в год выполнять утвержденный ЦБ план по возврату 482 млрд руб. за пять лет. И эта цель не меняется, хотя стало сильно сложнее – сейчас рынок покупателя, а не продавца, признает предправления «Траста» Александр Соколов. Идеальным вариантом было бы «замереть», как это делают опытные инвесторы, но банк позволить себе такую роскошь не может. Выручают сельскохозяйственные активы, которые становятся для инвесторов антикризисной гаванью, и западные суды, которым удается избегать политической ангажированности. Хотя работа по искам для «Траста» растянется еще на несколько лет, точно выйдя за пределы 2024 г. «Плохое время для реализации активов, но лучшее для покупки», – объясняет Соколов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных