«Идей столько, что не хватает рук для их реализации»

Прошлый год стал для российского рынка труда одним из самых серьезных испытаний после пандемии COVID-19. Начало специальной военной операции, уход зарубежных компаний и две волны релокации создали беспрецедентную неопределенность как для работников, так и для работодателей. Но российский рынок труда прошел эти трудности гораздо легче, чем ожидалось в начале 2022 г., уверен президент сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров. Мобилизация и релокация практически не отразились на числе сотрудников крупных компаний – в общей сложности они повлияли на 0,5–1% всей численности их сотрудников, рассказал он в интервью «Ведомостям».