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«Идей столько, что не хватает рук для их реализации»

Президент SuperJob Алексей Захаров о дефиците кадров, зарплатах, влиянии мобилизации и релокации на рынок труда
Антон Козлов Анастасия Бойко
Президент SuperJob Алексей Захаров / Евгений Разумный / Ведомости

Прошлый год стал для российского рынка труда одним из самых серьезных испытаний после пандемии COVID-19. Начало специальной военной операции, уход зарубежных компаний и две волны релокации создали беспрецедентную неопределенность как для работников, так и для работодателей. Но российский рынок труда прошел эти трудности гораздо легче, чем ожидалось в начале 2022 г., уверен президент сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров. Мобилизация и релокация практически не отразились на числе сотрудников крупных компаний – в общей сложности они повлияли на 0,5–1% всей численности их сотрудников, рассказал он в интервью «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных