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«Россия и Армения отказались от расчетов в долларах и евро»

Министр экономики Армении о перспективах страны стать мостом между «фрагментами мировой экономики»
Антон Козлов Дмитрий Гринкевич
Министр экономики Армении Ваган Керобян / Донат Сорокин / ТАСС

В 2022 г. товарооборот между Россией и Арменией вырос в 2 раза (импорт – в 1,5 раза, а экспорт – в 4 раза). На этом фоне армянская экономика продемонстрировала рост 12,6%, превысив все прогнозы. В интервью «Ведомостям» министр экономики страны Ваган Керобян рассказал о влиянии на бизнес антироссийских санкций, реальных масштабах релокации россиян, новых логистических маршрутах, а также перспективах Армении в новых реалиях мировой экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных