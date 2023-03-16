«Россия и Армения отказались от расчетов в долларах и евро»

В 2022 г. товарооборот между Россией и Арменией вырос в 2 раза (импорт – в 1,5 раза, а экспорт – в 4 раза). На этом фоне армянская экономика продемонстрировала рост 12,6%, превысив все прогнозы. В интервью «Ведомостям» министр экономики страны Ваган Керобян рассказал о влиянии на бизнес антироссийских санкций, реальных масштабах релокации россиян, новых логистических маршрутах, а также перспективах Армении в новых реалиях мировой экономики.