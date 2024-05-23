Андрей Макаров: Изменение налоговой системы – это тема, волнующая каждого

– Наша первая задача в том, чтобы прогрессивная ставка не коснулась подавляющего большинства граждан и компаний, а только тех, кто может платить больше в силу своего достатка. Второе – очень важно, чтобы люди понимали, на что государство направляет налоги, насколько эффективно и прозрачно оно их тратит. Приведу пример. Вспомните, когда увеличивали на 2 процентных пункта ставки НДФЛ для тех, кто получает больше 5 млн в год, – с 13 до 15%, но при этом сказали, что эти дополнительные средства будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями. У общества вообще не возникло возмущения по поводу повышения ставки. Причем, если бы ставку подняли, пообещали направить деньги на благие цели, а они куда-то растворились, это было бы еще хуже, чем просто повышение налога. Но что сделала ФНС: по личным кабинетам налогоплательщиков направляют уведомления с отчетом, на что пошли их деньги, и говорят «спасибо». За прошлый год более чем 7000 детей спасли жизнь.