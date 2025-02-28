Полина Крючкова: «Идет поиск сложного баланса между замедлением инфляции и экономическим ростом»

Прошлый год прошел для российской экономики под знаком «борьбы с перегревом». Рост ВВП составил 4,1%, а его номинальный объем превысил 200 трлн руб. – это почти вдвое больше, чем пять лет назад (109,6 трлн руб). При этом оценить масштаб перегрева можно будет только в ретроспективе – спустя годы, считает замминистра экономического развития Полина Крючкова. В 2025 г. экономика выйдет на сбалансированные темпы роста, что означает замедление спроса до уровней совокупного предложения. В этой ситуации важно, чтобы экономика не переохладилась, т. е. не наступил момент, когда производственные возможности не способны удовлетворить потребности населения, бизнеса и государства. Рисками для экономики по-прежнему остаются санкционное давление и непредсказуемость развития мировой экономики, со стороны внутренних факторов – дефицит кадров и сжатие инвестиционной активности компаний, рассказала в интервью «Ведомостям» замминистра. И хотя замедление спроса может привести к финансовым сложностям для компаний, признаков массовых банкротств не наблюдается, подчеркнула Крючкова. По словам замминистра, от рисков рецессии экономику России защищает контрциклическая политика ЦБ и бюджетная – со стороны правительства.