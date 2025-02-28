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Полина Крючкова: «Идет поиск сложного баланса между замедлением инфляции и экономическим ростом»

Замминистра экономического развития о замедлении спроса, курсе рубля и рисках для экономики
Анастасия Бойко
Замминистра экономического развития Полина Крючкова
Замминистра экономического развития Полина Крючкова / Пресс-служба Минэкономразвития России

Прошлый год прошел для российской экономики под знаком «борьбы с перегревом». Рост ВВП составил 4,1%, а его номинальный объем превысил 200 трлн руб. – это почти вдвое больше, чем пять лет назад (109,6 трлн руб). При этом оценить масштаб перегрева можно будет только в ретроспективе – спустя годы, считает замминистра экономического развития Полина Крючкова. В 2025 г. экономика выйдет на сбалансированные темпы роста, что означает замедление спроса до уровней совокупного предложения. В этой ситуации важно, чтобы экономика не переохладилась, т. е. не наступил момент, когда производственные возможности не способны удовлетворить потребности населения, бизнеса и государства. Рисками для экономики по-прежнему остаются санкционное давление и непредсказуемость развития мировой экономики, со стороны внутренних факторов – дефицит кадров и сжатие инвестиционной активности компаний, рассказала в интервью «Ведомостям» замминистра. И хотя замедление спроса может привести к финансовым сложностям для компаний, признаков массовых банкротств не наблюдается, подчеркнула Крючкова. По словам замминистра, от рисков рецессии экономику России защищает контрциклическая политика ЦБ и бюджетная – со стороны правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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