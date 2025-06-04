Дмитрий Белоусов: «В технологической гонке участвуют все, но выиграют немногие»

Родился в Москве 16 июня 1972 г.В 1994 г. окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (специализация – «экономист»), в 1997 г. – аспирантуру Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН, специальность – «экономика и управление народным хозяйством»). Имеет ученую степень кандидата экономических наук (1998 г.).

Профессиональную деятельность начал в 1991 г. в ИНП РАН, позднее стал членом ученого совета ИНП РАН.

В ЦМАКПе работает с 2000 г. Область профессиональных интересов включает долгосрочное прогнозирование и сценирование, государственную экономическую и научно-технологическую политику, вопросы экономического роста. Принимал участие в ряде крупных исследовательских проектов, реализованных ЦМАКПом, руководил проектами по долгосрочному социально-экономическому прогнозированию, научно-технологическому Форсайту по заказу Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Евразийской экономической комиссии, Фонда развития интернет-инициатив, РЖД.

В качестве эксперта по вопросам макроэкономики и технологического развития Белоусов входит в состав Научно-экспертного Совета при Совете Безопасности России.

На регулярной основе, в рамках соответствующих экспертных групп, осуществляет экспертно-консультативную поддержку аппарата правительства России, Совета безопасности Российской Федерации, Минэкономразвития России, РЖД.