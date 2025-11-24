Даниил Егоров: «Важна взаимность – когда и налоговая открыта, и плательщик честен»

По статистике ЦБ, уже 80% расчетов – безналичные. О чем это говорит? О том, что открываются новые возможности с точки зрения учета – благодаря технологиям, которые в нашем цифровом веке развиваются достаточно быстрыми шагами. В результате, выставляя плательщику некий счет на оплату налога, мы предоставляем услугу, а с другой стороны, заменяем контроль на самостоятельный учет. При правильном учете зачастую у нас уже нет необходимости в контроле как таковом: зачем нам за вами что-то контролировать, когда мы сами все посчитали через транзакции, учетные сведения и т. д.?