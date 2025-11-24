Даниил Егоров: «Важна взаимность – когда и налоговая открыта, и плательщик честен»

«Важна взаимность – когда и налоговая открыта, и плательщик честен»Руководитель ФНС об эволюции подходов к администрированию налогов, использовании ИИ и доверии налогоплательщиков
В зале для переговоров, где проходило интервью с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, заметную часть стены занимает фотография Эльбруса – самой высокой горы России. Ее рельеф узнаваем, так как гора имеет две вершины – Западную и Восточную. Это двуглавие, с одной стороны, напоминает герб России, с другой – дает понять, что к любой цели можно прийти разными маршрутами и не всегда короткий – самый простой. Во многом такой подход применим и в системе координат ФНС: высокой налоговой дисциплины можно добиться не только контролем, но еще и повышением лояльности налогоплательщиков.
«Эмоция и отношение общества имеют огромное значение в случае с технологиями и налоговой. И мы последовательно инвестируем в то, чтобы люди более лояльно относились к уплате налогов», – рассуждает Егоров. В результате, считает он, налоги поступают в бюджет с меньшими затратами. Ему хотелось бы создать систему, которая имела бы самые низкие издержки для бизнеса на администрирование по сравнению с другим миром. Также Егоров рассказал «Ведомостям» о сотрудничестве ФНС с маркетплейсами, взаимодействии с налоговыми органами других стран в новой реальности, особенностях администрирования в условиях налоговых изменений и способах обеления рынка аренды квартир.
– Можно попробовать заменить слово «обеление» на термин «учет». Произошла некая эволюция. Раньше мы всегда считали, что налоговая служба, с одной стороны, осуществляет контроль, а с другой – оказывает услуги. Если мы учимся за счет новых технологий правильно подступаться к данным и правильно их укладывать, мы, по сути, делаем сплошной учет, решая, помимо прочего, и задачу по обелению.
По статистике ЦБ, уже 80% расчетов – безналичные. О чем это говорит? О том, что открываются новые возможности с точки зрения учета – благодаря технологиям, которые в нашем цифровом веке развиваются достаточно быстрыми шагами. В результате, выставляя плательщику некий счет на оплату налога, мы предоставляем услугу, а с другой стороны, заменяем контроль на самостоятельный учет. При правильном учете зачастую у нас уже нет необходимости в контроле как таковом: зачем нам за вами что-то контролировать, когда мы сами все посчитали через транзакции, учетные сведения и т. д.?