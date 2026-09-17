Михаил Орлов: «Налоги не могут существовать вне спора и дискуссии»

Рынок консалтинга в России в последние годы пережил то, что принято называть «огнем, водой и медными трубами». С одной стороны, уход иностранных владельцев с их громкими именами, полная перестройка работы и отчасти бизнес-модели. С другой – клиенты с абсолютно новыми вызовами и вопросами, требующими оперативной и точной работы консультантов. Изменения налогового законодательства в последние годы вынуждают бизнес отказываться от запуска масштабных проектов и долгосрочных инвестиций, рассказал в интервью «Ведомостям» партнер Kept и председатель Экспертного совета по налоговому и таможенному законодательству комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Орлов. На рынке он известен как человек с уникальным опытом законодательной и «полевой» работы, живым острым умом и узнаваемым чувством юмора.