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Главная / Экономика / Интервью /

Михаил Орлов: «Налоги не могут существовать вне спора и дискуссии»

Партнер Kept о влиянии налоговых изменений на бизнес и условиях появления высокой налоговой дисциплины
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Рынок консалтинга в России в последние годы пережил то, что принято называть «огнем, водой и медными трубами». С одной стороны, уход иностранных владельцев с их громкими именами, полная перестройка работы и отчасти бизнес-модели. С другой – клиенты с абсолютно новыми вызовами и вопросами, требующими оперативной и точной работы консультантов. Изменения налогового законодательства в последние годы вынуждают бизнес отказываться от запуска масштабных проектов и долгосрочных инвестиций, рассказал в интервью «Ведомостям» партнер Kept и председатель Экспертного совета по налоговому и таможенному законодательству комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Орлов. На рынке он известен как человек с уникальным опытом законодательной и «полевой» работы, живым острым умом и узнаваемым чувством юмора.

Мы поговорили с Михаилом о стратегии выживания после ухода международных аудиторских брендов, сохранении бизнес-культуры «большой четверки», причинах невостребованности федерального инвествычета и условиях для формирования налоговой культуры в России. Орлов убежден: «Налоги были придуманы не для государства. Государство всегда умело тем или иным способом централизовать финансовые ресурсы». Они появились тогда, когда властям понадобилось договариваться с налогоплательщиками, а общее решение должно рождаться в споре и постоянной дискуссии.

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