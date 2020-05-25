Несправедливость по отношению к людям дорого обходится власти и бизнесу

Поведенческая экономика может дать ответ и на обсуждающийся сейчас вопрос – разрешать или нет онлайн-торговлю алкоголем (это предлагают сделать Минфин и Минпромторг – «Ведомости»). Мой ответ – не стоит, и вот почему. Мы пьющая страна, и потребление алкоголя – особенно в праздники, а в нашем случае во время самоизоляции (хотя этот закон, если его примут, заработает уже после самоизоляции) – является большой проблемой для здравоохранения. Так что правильно было бы пытаться наоборот ограничить его потребление. С точки зрения рациональной теории, разрешение или запрет онлайн-торговли (как и введение или отмена временных ограничений) не должно сильно повлиять на потребление алкоголя – ведь человек рациональный может купить в обычном магазине достаточно выпивки, чтобы дотянуть до следующего похода в магазин. Однако на практике и временные ограничения, и запрет онлайн-торговли существенно снижают потребление алкоголя. Почему? Потому что, например, мы часто, после того как вроде бы купили сколько надо, бежим «за догоном». И вот этого можно избежать, если есть временные ограничения, или, наоборот спровоцировать, если доступна онлайн-торговля и алкоголь будут доставлять, как пиццу, в течение часа.