Почему активы могут оставаться в руках неэффективных собственников

Можно ли защититься от власти работодателя, заранее подписав контракты, предписывающие его действия во всех возможных ситуациях? В теории – да, но на практике (как, собственно, и предположил Коуз) – нет. Транзакционные издержки составления и обеспечения (например, судом) исполнения таких полных контрактов были бы слишком высоки. В реальности стороны используют «неполные контракты», т. е. договоры, которые не полностью описывают все возможные ситуации. В ситуации неопределенности владелец активов, естественно, имеет преимущественные права принятия решений. Вот почему важно, кто владеет активами, – различные структуры собственности приводят к разному распределению доходов и, соответственно, к разным стимулам к инвестициям (в том числе и в человеческий капитал). Именно так современная теория неполных контрактов и обосновывает роль прав собственности.