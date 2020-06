Почему активы могут оставаться в руках неэффективных собственников

Описывать вклад великих ученых в науку всегда крайне трудно. Большинство из них очень продуктивны, и выбрать, какие именно работы можно обсудить в короткой газетной колонке, совсем не легко. Рональд Коуз, лауреат Нобелевской премии по экономике 1991 г., – редкое исключение. Он дожил до 102 лет и написал больше сотни статей. Но с его именем в первую очередь ассоциируются две работы: «Природа фирмы» (Nature of the Firm) 1937 г. и «Проблема общественных издержек» (The Problem of the Social Cost) 1960 г. На эти две статьи приходится три четверти всех цитирований Коуза (по данным Google Scholar), и именно они являются главным вкладом Коуза в современную науку.