Загадка цены на нефть

Весной 2008 г. экономисты предсказывали цены намного выше $200 за баррель. Любой, кто в то время говорил о спекуляции, как это делала я, высмеивался как критик капитализма. Но это была всего лишь игра, в которую играли «нефтепереработчики с Уолл-стрит» – парни и девушки за компьютерами, далекие от реальности на нефтяных месторождениях и, прежде всего, от рыночных сил. Затем пузырь лопнул в результате банковского кризиса в США в октябре 2008 г. Цены на нефть стремительно падали, все жонглировали неизвестными переменными. Если бы не Китай, выступавший в то время в качестве локомотива мировой экономики, гораздо большее количество компаний скатилось бы к банкротству.