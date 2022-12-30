Загадка цены на нефть

Загадка цены на нефтьКак введение предельного уровня цен на российские нефть и газ повлияет на рынок
«В краткосрочной перспективе политика определяет цену на нефть; в долгосрочной перспективе вступает в силу закон спроса и предложения», – так бывший министр нефти Саудовской Аравии Заки Ямани описал формирование цены на нефть несколько десятилетий назад. Ямани пережил все кризисы и триумфы нефтяного рынка в 1970-х и 1980-х гг. Нефтяное эмбарго арабских членов ОПЕК в октябре 1973 г. было его идеей, в то время цена на нефть выросла в четыре раза в течение нескольких недель. Но он также всегда предостерегал от слишком высокого уровня цен, поскольку в противном случае спрос в долгосрочной перспективе снизится из-за замещения.
Волатильность как константа
Как насчет рыночных сил в энергетическом секторе? Времена, когда сырая нефть физически продавалась между специалистами в пунктах перевалки от Роттердама до Техаса, закончились 40 лет назад. Чтобы не нести высокие риски, ценовые соглашения были перенесены в будущее. Покупатели и продавцы договорились о будущей цене. Родился так называемый «рынок бумажной нефти». В течение десятилетия вырос разрыв между реальным, т. е. физическим рынком нефти, и «бумажной нефтью», которую толкал вперед финансовый рынок. При торговле на цифровом фондовом рынке колебания ускоряются или замедляются в течение нескольких секунд. Эмоции, но прежде всего ожидания, заняли место фактов.
Первые форвардные контракты, или «фьючерсы», были предназначены для конкретных адресатов и временных периодов, например, на печное топливо. С либерализацией финансовых рынков инвесторы начали больше участвовать в нефтяном бизнесе, делая ставки на будущее. Летом 2008 г., когда фьючерсы подняли цену на нефть до более чем $150 за баррель, некоторые из этих банков имели около 70% своих портфелей в бизнесе сырой нефти. Речь шла о сырой нефти, а не о большем количестве продуктов.
Весной 2008 г. экономисты предсказывали цены намного выше $200 за баррель. Любой, кто в то время говорил о спекуляции, как это делала я, высмеивался как критик капитализма. Но это была всего лишь игра, в которую играли «нефтепереработчики с Уолл-стрит» – парни и девушки за компьютерами, далекие от реальности на нефтяных месторождениях и, прежде всего, от рыночных сил. Затем пузырь лопнул в результате банковского кризиса в США в октябре 2008 г. Цены на нефть стремительно падали, все жонглировали неизвестными переменными. Если бы не Китай, выступавший в то время в качестве локомотива мировой экономики, гораздо большее количество компаний скатилось бы к банкротству.
Китай как ориентир
С тех пор цена на нефть росла и падала еще больше в зависимости от новостей из Китая, который в течение нескольких лет был самым важным импортером нефти. Таким образом, дилемма, в которой оказался Китай со своей политикой нулевой терпимости к ковиду, также влияет на цену нефти. Поедут ли люди на китайский Новый год через несколько недель или нет – это повлияет на рынок нефти.
В отличие от многих англосаксонских нефтяных компаний и инвестиционных фондов, которые склонились перед моральным, а затем и нормативным давлением под названием «долой ископаемые», китайские энергетические компании инвестировали в новые месторождения. Но глобальный инвестиционный дефицит – «недоинвестирование» – сжимает предложение.
Эмбарго на российскую нефть, которое «большая семерка» и ЕС теперь дополнили своим ограничением цен, давит на рынок. Рынок, который определяется поставщиками, ставится под ограничение цен покупателями. Эта интервенция вызывает тревогу у всех товаропроизводителей. Сегодня это коснулось России, завтра это может ударить по всем остальным. И Китай знает об этом.
Взгляд в хрустальный шар
Что произойдет с ценой на нефть в 2023 г.? Упадет ли она в результате рецессии? Будет ли расти, потому что начнется больше войн?
Типов нефти много, да и стоимость добычи сильно отличается, особенно когда речь идет о традиционных и нетрадиционных запасах. Последние в Северной Америке разрабатываются с помощью дорогостоящего «гидроразрыва пласта».
Останется ли средняя мировая цена неизменной на уровне $70 за баррель, будет ли она колебаться в районе $100 или же, как предсказывали, после введения потолка цен на российские энергоресурсы произойдет новый скачок на мировом рынке? Приспособиться к ценообразованию можно только в том случае, если мыслить сценариями.
Но можно с уверенностью сказать следующее. Автомобильная промышленность не сможет полностью заменить ископаемое топливо на электричество. И это определяющий фактор, ведь большая часть сырой нефти идет на то, чтобы снабдить топливом транспорт. И если немецкая промышленность перейдет с газа на нефть, это также многое скажет о состоянии западной энергетической политики. Поэтому следить за ценой на нефть будет по-прежнему интересно.