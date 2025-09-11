Газета
Не слишком большие, чтобы упасть

Как сделать эффективнее управление крупными проектами
Роман Черемисин , директор практики PM Excellence

Успешная реализация крупных проектов – ключевая составляющая экономического роста. Эти проекты помогают достигать технологического суверенитета, решать задачи импортозамещения и обеспечивать страну важнейшими инфраструктурными объектами. Однако огромные возможности сопряжены с соответствующими рисками, неудачи могут обходиться в миллиарды.

Каждый проект – это не просто набор задач, это еще и человеческий фактор. Компетенции и мотивация руководителей, их способность быстро и верно принимать решения часто становятся решающими. Но кроме этого есть системные проблемы, понимание которых критично для эффективности.

